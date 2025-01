Lety vrtuľníkov v okolí Washingtonu po zrážke lietadla s vrtuľníkom dočasne zakázali

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Carolyn Kaster)

FAA prijatie tohto opatrenia odôvodnil snahou znížiť riziko ďalšej zrážky. Predstaviteľ úradu pre Reuters uviedol, že vstup do okolia letiska v hlavnom meste povolili len policajným a zdravotníckym vrtuľníkom. Dĺžka trvania tohto obmedzenia známa nie je. Stredajšia nehoda vyvolala viacero otázok ohľadom leteckej bezpečnosti v krajine a predovšetkým v hlavnom meste. Vzdušný priestor vo Washingtone je podľa Reuters preplnený. Okrem troch komerčných letísk sa tam nachádzajú aj viaceré vojenské základne a keďže je to metropola USA, vysokí vládni predstavitelia sa z mesta a do neho tiež často prepravujú vrtuľníkmi. Viacerí poukázali aj na nedostatok riadiacich veží v okolí Washingtonu.

Nehoda sa stala v stredu krátko pred 21.00 h východoamerického času (03.00 h SEČ) a nikto z dovedna 67 ľudí na palubách oboch strojov haváriu neprežil. Príčina zrážky zatiaľ známa nie je, no FAA v spolupráci s Národným úradom pre bezpečnosť dopravy (NTSB) prípad vyšetruje. Úradom sa podarilo získať čierne skrinky s letovými údajmi a hlasovými nahrávkami z kokpitu pilota z komerčného lietadla. Podľa NTSB chcú vyšetrovatelia získať aj čierne skrinky z vrtuľníka a predpokladajú, že sa im to podarí v priebehu piatka.

Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa letel vrtuľník príliš vysoko

Armáda USA uviedla, že maximálna výška jeho letu v stredu bola stanovená na 200 stôp (približne 61 metrov), no aj webová stránka FlightRadar24 potvrdila, že k zrážke došlo vo výške približne 300 stôp (asi 91 metrov), píše Reuters. "Vrtuľník letel príliš vysoko, veľmi vysoko. Bol ďaleko nad hranicou 200 stôp," vyhlásil Trump na sociálnej sieti Truth Social. Rádiová komunikácia ukázala, že riadiaci letovej prevádzky vrtuľník upozornil na blížiace sa lietadlo a nariadil mu zmeniť kurz. Americké orgány uviedli, že členovia posádky v oboch strojoch boli dostatočne skúsení.