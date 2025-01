Turecký súd nariadil väzbu pre šéfredaktora proopozičnej spravodajskej TV

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ANKARA - Súd v Turecku vo štvrtok nariadil vziať do väzby šéfredaktora proopozičnej spravodajskej televíznej stanice Halk. Stalo sa tak na základe obvinenia z pokusu o ovplyvňovanie súdom prideleného znalca a za odvysielanie rozhovoru s ním, ktorý bol nahraný tajne a týkal sa vyšetrovania opozičného primátora Istanbulu Ekrema Imamogla.

"Som obvinený zo smiešnych, nepodložených tvrdení," povedal pred súdom šéfredaktor Suat Toktaš, uviedla televízia Halk. "To čo sme urobili je pravdivá žurnalistika," dodal.Televízia Halk je podľa AFP blízka hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strane (CHP).Štyroch ďalších novinárov, ktorí sa podieľali na rozhovore so súdnym znalcom alebo na jeho príprave, polícia prepustila. Podľa prokuratúry bol telefonát so znalcom zaznamenaný a zverejnený bez súhlasu respondenta.

Istanbulský primátor Imamoglu z CHP sa má v súvislosti s týmto rozhovorom v piatok dostaviť na prokuratúru, ktorá ho obvinila z "pokusu o ovplyvňovanie súdnictva".Imamoglu súdneho znalca kritizuje a tvrdí, že je úradmi systematicky privolávaný ku kauzám začatým proti obciam a mestám ovládaným CHP, a podozrieva ho zo zaujatosti.Imamoglu, ktorý je v Turecku považovaný za hlavného rivala súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, je vyšetrovaný a stíhaný v niekoľkých kauzách - jedna z nich viedla k zákazu jeho kandidatúry v prezidentských voľbách v roku 2023.