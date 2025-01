Putin v tom má jasno: Vojna môže skončiť do dvoch mesiacov! TOTO sa musí stať

Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

MOSKVA - Rokovania s Ukrajinou by boli možné, ale nie s jej prezidentom Volodymyrom Zelenským. Včera to v rozhovore so štátnou televíziou Rossija 1 povedal ruský prezident Vladmir Putin. Na strane Ukrajiny, kam pred takmer tromi rokmi vyslal ruské vojská, nevidí ochotu konať. Prezident Zelenskyj neskôr na telegrame uviedol, že šéf Kremľa znovu potvrdil, že sa bojí vyjednávania, silných lídrov a robí všetko pre to, aby vojnu pretiahol.