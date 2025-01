Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin)

MOSKVA - Moskva otvorene vyjadruje obavy o bezpečnosť ruského prezidenta Vladimira Putina. Predseda Štátnej dumy Vjačeslav Volodin varoval, že akýkoľvek pokus o atentát na Putina by mohol predstavovať hrozbu pre celosvetovú bezpečnosť a viesť až k jadrovému konfliktu.

„Spiknutie s cieľom zavraždiť Putina, dokonca aj samotné diskusie o tejto možnosti, sú zločinom a vážnou hrozbou pre globálnu stabilitu. Ide o priame ohrozenie, ktoré by mohlo vyústiť do jadrovej vojny. Medzinárodné inštitúcie by mali tieto informácie brať ako podnet na vyšetrovanie,“ napísal Volodin na Telegrame.

Jeho vyjadrenie prišlo v reakcii na slová amerického moderátora Tuckera Carlsona, ktorý tvrdí, že „Bidenova vláda sa pokúsila zabiť Putina.“ Carlson, bývalá hviezda televízie Fox News, však neposkytol žiadne dôkazy na podporu svojho tvrdenia.

Volodin zdôraznil, že hrozby atentátu na svetových lídrov nemožno brať na ľahkú váhu, pričom pripomenul nedávne útoky na slovenského premiéra Roberta Fica a vtedy ešte bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Carlson bol v roku 2023 prepustený z Fox News v čase, keď televízna stanica čelila žalobám za šírenie nepravdivých informácií o údajných volebných podvodoch v USA. Podľa portálu Politico navyše pravidelne opakuje naratívy blízke Kremľu – kritizuje americkú podporu Ukrajiny a spochybňuje demokratický charakter jej vlády.

„Tvrdenia Tuckera Carlsona musia byť dôkladne prešetrené. Biden aj Blinken by za ne mali niesť zodpovednosť,“ vyhlásil Volodin a dodal, že „Vladimir Vladimirovič robí všetko pre posilnenie krajiny, dosiahnutie mieru a riešenie otázok globálnej bezpečnosti.“