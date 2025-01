Americká vláda by mohla mať kontrolu až nad polovicou TikToku v USA

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Ashley Landis)

NEW YORK - Americká spoločnosť Perplexity AI upravila návrh na fúziu s americkou časťou platformy Tiktok. Materskej spoločnosti TikToku, čínskej firme ByteDance, navrhla vytvoriť nový subjekt spájajúci Perplexity AI a TikTok U.S. Návrh nanovo počíta s tým, že americká vláda by po prípadnom vstupe novej spoločnosti na burzu v nej vlastnila až 50-percentný podiel. S odvolaním sa na zdroj oboznámený s návrhom to uviedla agentúra Reuters.

TikToku hrozí v USA zákaz kvôli zákonu, ktorý sa odvoláva na národnú bezpečnosť. Ten ukladá firme ByteDance TikTok odpredať, alebo ukončiť jeho činnosť. Zákon mal vstúpiť do platnosti tesne pred nástupom prezidenta Donalda Trumpa do funkcie, Trump ale poskytol firme odklad 90 dní, keď sa má rozhodnúť o jej budúcnosti.

Perplexity AI navrhuje vytvoriť americkú holdingovú spoločnosť s dočasným názvom NewCo. Podľa tohto návrhu by spoločnosť ByteDance predala firme TikTok U.S. investorom a súčasní investori TikToku by sa stali spoluvlastníkmi novej firmy, ktorá by americké aktivity TikToku vlastnila. Návrh tiež počíta s tým, že by si ByteDance ponechala hlavný odporúčací algoritmus TikToku. Americká vláda by potom mohla vlastniť až polovicu nového subjektu, len čo by primárna ponuka novej firmy dosiahla aspoň 300 miliárd USD. Perplexity AI by tiež ponúkla, že bude holdingom prevzatá, ak jej investori získajú podiel v NewCo, dodal zdroj.

Navrhovaná nová štruktúra by umožnila, aby si väčšina existujúcich investorov ponechala svoje podiely na základnom imaní. Firme Perplexity by návrh priniesol viac videí. ByteDance verejne naznačila, že TikTok U.S. nepredá, a to je jeden z dôvodov, prečo Perplexity AI verí, že má so svojou ponukou šancu, pretože nejde o predaj, ale o fúziu, uviedol zdroj.

Perplexity AI je začínajúca firma, ktorá sa špecializuje na vyhľadávanie pomocou umelej inteligencie (AI), konkuruje firmám OpenAI a Google. Na začiatku minulého roka hodnota Perplexity AI predstavovala zhruba 500 miliónov USD. Do konca roka však vzrástla asi na deväť miliárd USD, najmä vďaka rastúcemu záujmu investorov o generatívne AI. Analytici hodnotu TikToku odhadli na 50 miliárd USD.

Perplexity AI je jedným z mnohých záujemcov o TikTok v USA. Podľa zdrojov sú ďalšími uchádzačmi Microsoft, Oracle či spoluzakladateľ automobilky Tesla a ďalších firiem Elon Musk.