Nikde ani nohy! Obchody sa pre piatkový bojkot stávajú mestom duchov, plné regály a strašidelné prázdno

ZÁHREB - Občiansky protest a bojkot proti zdražovaniu? Nuž, v Chorvátsku je aj také niečo možné. Tamojší obyvatelia zvolili skutočne svojský a miestami už aj tradičný spôsob, akým vyjadriť nespokojnosť voči aktuálnej ekonomickej situácii. Ceny šliapu čoraz vyššie a miestnym to začalo prekážať až do tej miery, že sú ochotní poradiť si aj bez jednotlivých reťazcov. V nich sa na konci pracovného týždňa rozlieha až hororové ticho a ničota, ktorú vypĺňajú len logicky preplnené regály s tovarom.

Na tento spôsob protestu upozornil chorvátsky portál Dnevnik. Jeho reportéri sa boli dokonca osobne prejsť po jednom zo supermarketov deň pred bojkotom a v piatok, kedy spomínaný protest prebieha.

Plné regály a prázdnota

Posledný pracovný deň týždňa sa v Chorvátsku stal niečim, čo si v našich končinách, kde sú pravidelne preplnené hypermarkety, ani nevieme predstaviť. Neustále zvyšovanie cien podráždilo miestnych až do tej miery, že bojkotujú samotné nakupovanie. Nie sú to len plané reči. Aktuálne zábery z miestnych reťazcov skutočne dokazujú, že tejto protestnej akcie sa zúčastňuje čoraz viac spotrebiteľov.

Štvrtok a piatok sa líšia ako deň a noc

Na porovnanie sa teda jednotliví reportéri rozhodli celú situáciu porovnať. Diametrálne sa totiž líši vo štvrtok, kedy je deň pred bojkotom, a v samotný piatok. Vo štvrtok bol v ranných hodinách solídny počet zákazníkov, v piatok to boli doslova traja. Predavačov je tak až trikrát viac ako tých, čo si prišli niečo kúpiť. Logicky z toho vyplýva, že bedne s ovocím a zeleninou či police s pečivom rozhodne nezívajú prázdnotou, ale presne naopak.

Ničomu to nepomôže, je to len jeden deň, prezradil výnimočný piatkový zákazník

Reportérov preto logicky zaujímalo, čo si myslí ten pramály počet zákazníkov, ktorí si napriek tomu prišli nakúpiť aj v piatok. Tí sa na celú situáciu pozerajú tiež pod optikou bojkotu, no podľa nich by bolo treba "zájsť ešte ďalej". "Ničomu to nepomôže. Jeden deň nič nezmení," povedal jeden zo zákazníkov v strednom veku, ktorý sa k bojkotu výnimočne nepripojil.

Vyjadrili sa aj obchodníci z iných predajní v centre. Tí povedali, že počet zákazníkov bol evidentne nižší, čo bolo jasné už pri vstupe do centra. Jediné miesto, kde bojkot nebolo cítiť, bola kaviareň.