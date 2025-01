Británia súhlasí s vrátením Čagoských ostrovov Mauríciu, ponechá si vojenskú základňu

(Zdroj: SITA/AP/Frank Augstein)

LONDÝN - Británia bude pred konečným schválením dohody o vrátení strategických Čagoských ostrovov v Indickom oceáne Mauríciu najskôr túto otázku konzultovať s administratívou novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. V stredu to uviedol hovorca britského premiéra. Predstavitelia Trumpovej budúcej administratívy dohodu kritizovali. Informuje o tom agentúra AFP.

Po desaťročiach rokovaní Británia v októbri súhlasila s vrátením Čagoských ostrovov Mauríciu, svojej bývalej kolónii. Podmienkou Londýna však je, že USA a Británia si ponechajú vojenskú základňu na najväčšom ostrove Diego Garcia.

V decembri sa na Mauríciu zmenila vláda, ktorá obnovila rozhovory o Čagoských ostrovoch a údajne sa usiluje získať vyššiu finančnú kompenzáciu a rokovať aj o dĺžke prenájmu základne. Dohodu kritizovali viacerí predstavitelia administratívy novouzvoleného prezidenta vrátane dezignovaného ministra zahraničných vecí Marca Rubia, ktorý ju označil za vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť USA.

Konzultácie s USA

"Je úplne rozumné, aby nová americká administratíva zvážila podrobnosti a my s ňou samozrejme budeme diskutovať," uviedol hovorca britského premiéra Keira Starmera. Neozrejmil však, či môže dôjsť k scenáru, že Trump celú dohodu vetuje. "Budeme súhlasiť len s takou dohodou, ktorá bude v najlepšom záujme Spojeného kráľovstva a bude chrániť našu národnú bezpečnosť," vyhlásil.

Británia sa v roku 1965 v rámci svojej koloniálnej správy rozhodla oddeliť Čagoské ostrovy od Maurícia a zriadiť na nich vojenskú základňu, ktorú prenajala Spojeným štátom. Maurícius získal nezávislosť o tri roky neskôr a Čagoské ostrovy sa stali zámorským územím Spojeného kráľovstva. Vojenská základňa na ostrove Diego Garcia má strategickú polohu pre diaľkové bombardéry a lode, čo sa prejavilo najmä počas vojen v Afganistane a Iraku.