Profesorka varuje Putina: Hrozí mu útok od nečakanej krajiny! TÁTO veľmoc predstavuje pre Rusko hrozbu

KYJEV - Ruský prezident Vladimir Putin si podľa profesorky Sarah C. Paineovej z americkej vojenskej akadémie U.S. Naval War College zvolil nesprávneho protivníka. Skutočnou hrozbou pre Rusko nie je Západ ani Ukrajina, ale Čína, ktorá môže v budúcnosti zaútočiť na ruské územie.

Paineová tvrdí, že pre Rusko je Čína existenčnou hrozbou, zatiaľ čo Západ a Ukrajina nikdy nemali záujem o ruské územie. „Kto na Západe by mal záujem zabrať Rusko? Naopak, Čína by o to pravdepodobne stála,“ uviedla pre portál Kyiv Independent.

Putinova vojenská operácia na Ukrajine je podľa nej zásadným omylom. „Nejde o to, či Rusko prehrá vojnu s Ukrajinou – z dlhodobého strategického hľadiska už prehralo. Otázkou zostáva len to, aký veľký tento neúspech bude,“ poznamenala. Zároveň upozornila na výrazné straty, ktoré Rusko utrpelo. „Aj keby novozvolený americký prezident Donald Trump dokázal nejakým spôsobom ukončiť konflikt, Putin už nedokáže zvrátiť vzniknuté škody,“ dodala.

Podľa Paineovej vojna Rusko výrazne oslabuje, čo by Čína mohla využiť vo svoj prospech. „Nejde o to, či Čína podnikne kroky proti Rusku, ale kedy to urobí. Čína si nakoniec prisvojí, čo potrebuje – otázne je len, koľko získa,“ vysvetlila. Špeciálne záujmy by mohla mať v oblasti Sibíri.

„Sibír je bohatý na zdroje, ktoré Čína nevyhnutne potrebuje. Okrem energie a nerastných surovín je to predovšetkým voda. Bajkalské jazero, ktoré je väčšie než Belgicko, obsahuje 20 % svetových zásob sladkej povrchovej vody. A severná Čína trpí jej akútnym nedostatkom,“ zdôraznila Paineová.

Ako informoval portál Fox News, ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching sa čoskoro stretnú s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Prezident Putin chce zorganizovať toto stretnutie a pracujeme na tom,“ uviedol Trump vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride počas piatkového stretnutia s republikánskymi guvernérmi.