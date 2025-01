Šokujúce čísla z Pásma Gazy: Za posledný deň zomrelo pri bojoch viac ako 50 ľudí

Juhoizraelského mesta Sderot, dym stúpa po leteckom útoku izraelskej armády na Pásmo Gazy. (Zdroj: TASR/AP/Tsafrir Abayov)

Izraelská armáda tvrdí, že traja jej vojaci zomreli počas bojov v severnom Pásme Gazy, no neposkytla zatiaľ viac informácii.

archívne video

Naša vojna je proti Hamasu – nie proti ľudu Gazy, tvrdí Izraelská armáda (Zdroj: Twitter/ Israel Defense Forces)

Na základe odhadov palestínskych úradov od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Hamasom po teroristickom útoku zo 7. októbra 2023 zomrelo v Pásme Gazy viac ako 45 900 ľudí. Necelých 110 000 sa pri bojoch zranilo, píše televízia al-Džazíra.

Úrad OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) v januári zverejnil štatistiku, podľa ktorej od začiatku bojov do 29. decembra 2024 zomrelo v oblasti aj 263 pracovníkov UNRWA. Červený kríž v stredu vyzval na poskytnutie bezpečného a ničím neobmedzeného prístupu do Pásma Gazy pre humanitárnych pracovníkov s cieľom dodať do oblasti potrebnú pomoc.