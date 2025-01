Dánsko vyšetruje pôvod dronov spozorovaných nad prístavom v Baltskom mori

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nezvyčajný úkaz hlásil očitý svedok v prístave v meste Koge. Vyslaná hliadka tam potom spozorovala štyri bezpilotné lietadlá predtým, že vo vysokej rýchlosti zmizli nad morom. Podľa sobotňajšieho vyhlásenia polície v súčasnosti nie je jasné odkiaľ drony pochádzali, prečo boli v danej oblasti a ani kto ich vypustil. O incidente však už bola informovaná aj dánska spravodajská služba PET.

archívne video

Sú to drony kráľovskej brigády. Ich hlavným cieľom je ničiť nepriateľa údermi z oblohy. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Podobne ako Kodaň, aj Koge sa nachádza na východnom pobreží dánskeho ostrova Sjaelland. Mesto leží na pobreží rovnomenného zálivu, ktorý sa otvára do Baltského mora. Drony neznámeho pôvodu boli za posledné roky opakovane spozorované nad elektrárňami i letiskami na území Škandinávie. Tamojšie úrady podľa DPA nedokázali objasniť, kto tieto drony vypustil. Kvôli spozorovaniu dronov počas jednej septembrovej noci bola dočasne zastavená letecká doprava na štokholmskom letisku Arlanda, čo polícia vyšetruje ako možnú sabotáž.

Sabotáž zo strany Ruska

K najnovšiemu incidentu došlo podľa DPA v čase obáv v severských a pobaltských štátoch z možnej sabotáže zo strany Ruska. V uplynulých mesiacoch v oblasti Baltského mora došlo k poškodeniu niekoľkých podmorských káblov vrátane Estlink 2, ktorý spája Fínsko a Estónsko.

Fínski vyšetrovatelia sa domnievajú, že tanker Eagle S údajne patriaci k tzv. ruskej tieňovej flotile zohral rolu v sabotáži zameranej na poškodenie kábla Estlink 2. Rusko túto tieňovú flotilu podľa DPA využíva na vývoz ruskej ropy v rozpore so sankciami uvalenými naň po invázii na Ukrajinu. Severoatlantická aliancia koncom minulého roka v reakcii na tieto incidenty oznámila, že v Baltskom mori ako odstrašujúci prostriedok posilní svoju vojenskú prítomnosť.