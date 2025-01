Putin to priznal: Rusko zápasí s ekonomickými problémami! Ospravedlnil sa aj za vysoké ceny TOHTO tovaru

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin)

Vo svojom novoročnom prejave uistil ruský prezident Vladimir Putin obyvateľstvo, že „všetko bude dobré“. Informuje o tom „Business Insider“, zatiaľ čo Rusko vstupuje do štvrtého roku vojny na Ukrajine.

Putin zdôraznil, že Rusko prekonáva mnohé výzvy a rok 2025 bude „Rokom obrancu vlasti“. Vzdal úctu ruským „bojovníkom a veliteľom“. Konkrétne vyhliadky na priebeh vojny na Ukrajine alebo na ekonomický vývoj však neposkytol.

Rusko bojuje dramaticky s vojenskými stratami a ekonomickým tlakom

Podľa správy Rusko trpí vojenskými a ekonomickými neistotami. V roku 2024 krajina zaznamenala približne 427 000 vojnových obetí pri minimálnych územných ziskoch. Ekonomický tlak narastá, keďže na rok 2025 je plánovaných približne 13,5 bilióna rubľov na obranné výdavky, čo predstavuje tretinu rozpočtu.

Ekonomika tiež trpí odlivom kapitálu a poklesom súkromných obchodných aktivít o 39 % v období rokov 2022 až 2023, uvádza Business Insider. Inflácia naďalej prekračuje cieľ centrálnej banky a úrokové sadzby vzrástli na 21 %.

Putin sa prekvapivo ospravedlnil za vysoké ceny vajec

Putin v decembri priznal, že inflácia je „znepokojujúca“ a ekonomika „prehriata“. Ospravedlnil sa za vysoké ceny vajec a označil ich za „chybu vlády“. Ekonómovia očakávajú, že rok 2025 bude pre Rusko ďalším náročným rokom, s možnými rizikami stagflácie, stagnujúcou ekonomikou a súčasne vysokou infláciou.