Stovky Londýnčanov si stiahli gate: Vybrali sa tak do metra! TOTO je dôvod

Londýnčania sa zúčastňujú každoročnej akcie, pri ktorej idú metrom len v spodnej bielizni. (Zdroj: SITA/AP/Alberto Pezzali)

LONDÝN - Stovky Londýnčanov sa dnes popoludní zúčastnili každoročnej akcie, pri ktorej ľudia metrom išli len v spodnej bielizni. Napísala to agentúra AP, podľa ktorej jediným cieľom akcie uprostred ponurej zimy je trochu sa povyraziť.

"Deje sa toho toľko zlého, toľko neveselého. Je príjemné urobiť niečo len tak pre radosť," vysvetlil jednoduchú filozofiu Dave Selkirk, jeden z organizátorov "Jazdy bez nohavíc".

Jej účastníci sa dnes zišli pri vstupe do čínskej štvrte, a potom pokračovali smerom k stanici Piccadilly Circus, kde nastúpili do prvého metra, ktoré prišlo. Jediný problém podľa AP bol, že vo vagónoch bolo toľko cestujúcich, že si niektorí účastníci sprvu ani nemohli stiahnuť nohavice. Keď sa im to podarilo, tak sa všetci snažili tváriť, že sa nič zvláštne nedeje.

"Jednoducho som to videl na internete a povedal som si, prečo nie? Keď sa niekoho pýtajú, prečo vyliezol na Everest, tak si proste tiež povedal, prečo nie?" vysvetlil právnik Basil Long svoje rozhodnutie zapojiť sa. Šéfkuchárka Miriam Correaová zase videla fotky z minulých rokov, na ktorých vraj boli rady chudých a sporo oblečených žien. "Som ozajstná žena," poznamenala s tým, že všetky telá sú dokonalé.

Londoners strip off for No Trousers Tube Ride https://t.co/Lrz5X9U5SF pic.twitter.com/RnY9tNrkub — CGTN (@CGTNOfficial) January 8, 2018

Podobná akcia sa z popudu komika Charlieho Todda prvýkrát uskutočnila v roku 2002 v New Yorku a odvtedy sa rozšírila do niekoľkých ďalších miest. V Londýne bola k videniu prvýkrát v roku 2009.