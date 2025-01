Desivé detaily útoku žraloka v Egypte: Na vysnívanej dovolenke prišiel o život úspešný diplomat Európskej únie!

48-ročný diplomat sa stal obeťou agresívneho žraloka (Zdroj: Profimedia.sk)

Gianluca di Gioia zomrel iba krátko po oslave svojich narodenín. Vianočné sviatky, ktoré sa rozhodol tráviť s rodinou v Egypte sa skončili tým najhorším možným scenárom. K tragédii došlo v luxusnom egyptskom rezorte, pri hoteli Sataya Resort, informovali talianske médiá.

Mladý diplomat Európskej únie šnorchloval so svojím kamarátom približne 50 metrov od pláže. Náhle sa k nim priblížil žralok a na mladého muža zaútočil. Kamarát sa pokúšal žraloka odohnať, no bezúspešne. Zviera sa síce otočilo, no vzápätí zaútočilo na oboch.

L'attacco mortale di uno squalo nel Mar Rosso. Attesi i risultati dell'autopsia su Gianluca di Gioia, 48enne romano, mentre dovrebbe essere dimesso oggi dall'ospedale l'uomo che ha cercato di salvarlo. La cronaca e le indagini nel servizio del corrispondente Leonardo Sgura pic.twitter.com/Sl7hkthupR — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 30, 2024

Masívne krvácanie z rán na rukách a nohách boli natoľko vážne, že Gianluca zraneniam podľahol. Di Gioia pochádzal z talianskeho Ríma a od roku 2013 žil vo Francúzsku s manželkou. Vyštudoval ekónomiu a obchod na univerzite La Sapienza v Ríme a pôsobil ako diplomat pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.