Čierne mraky nad Sýriou: Obavy z radikálnej vlády železnou rukou, experti sa modlia za TENTO scenár

DAMASK – Po tom, ako povstalecké sily dokázali obsadiť viacero sýrskych miest, nastala v krajine nová situácia. Keď sa rebelské vojská dostali do Damasku, prezident Baššár al-Asad utiekol do azylu. Jeho vláda sa rozpadla a moc v Sýrii uchopili povstalci. Dočasná vláda má situáciu upokojiť a priniesť pre obyvateľstvo lepšie časy. Experti sa ale obávajú, že najsilnejšia skupina rebelov bude chcieť uchopiť moc a nastoliť vlastné pravidlá vládnutia.

Povstalci po obsadení Damasku viackrát prehlásili, že v Sýrii nasleduje obdobie mieru a pokoja. Po úteku prezidenta Baššára al-Asada do azylu v Rusku padla de facto aj sýrska vláda. K moci sa dostali rebeli, ktorí už podnikli prvé kroky.

Dočasná vláda

Ako informuje Al Jazeera, vodca najsilnejšej povstaleckej frakcie, sunnitskej islamistickej oragnizácie Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Ahmed al-Sharaa, vystupujúci aj pod známejším pseudonymom Abu Mohammed al-Julani, poveril vedením dočasnej vlády v krajine Mohameda al-Bašíra. Stalo sa tak 13. januára 2024.

Dočasná vláda má byť v Sýrii pri moci oficiálne do prvého marca budúceho roku. Za toto obdobie sa má situácia v krajine stabilizovať, pričom pre civilistov sa zabezpečí dostupnosť základných služieb. V skutočnosti ide ale o uchopenie moci a zamedzeniu bojov medzi rebelskými skupinami o štátne orgány a sýrske zdroje.

Thomas Pierret z Inštitútu pre výskum a štúdium arabského a moslimského sveta sa vyjadril, že "je potrebné zvoliť úradnícku vládu", lebo len takým spôsobom sa zabezpečí fungovanie štátu. Hrozí však scenár, že dočasná vláda a HTS stratia u obyvateľstva podporu, no nebudú sa chcieť deliť o moc.

Premiér

Al-Bašír už zastával vodcovskú funkciu. Po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011 sa centrom povstalcov stal Idlib. Skupina HTS tu postupne získala kontrolu a vytvorila sýrsku vládu spásy (SSG). Na jej čele stojí Mohamed al-Bašír.

Okrem toho, že pôsobí ako politik, je al-Bašír vyštudovaný inžinier a má skúsenosti aj s administratívnym plánovaním. "Dva roky pôsobil ako vedúci oddelenia rozvoja a humanitárnych záležitostí. Zaujímal sa o túto funkciu, pretože tam boli peniaze," uviedol Assaad Al Achi, výkonný riaditeľ organizácie Baytna, ktorá počas vojny podporovala v Sýrii skupiny občianskej spoločnosti.

"Nesmierne ma znepokojuje scenár, že táto dočasná vláda predĺži svoje funkčné obdobie o viac ako tri mesiace a HTS bude chcieť vládnuť železnou rukou," dodal Al Achi. Podčiarkujú to činy samotnej HTS, ktorá podľa Sýrskej siete pre ľudské práva mučila svojich oponentov a kritikov. Viacerí sú navyše nezvestní.

Želaný scenár expertov

Pokiaľ by HTS skutočne uchopila moc vo svojich rukách, nemala by zdroje na jej financovanie. Ekonomika Sýrie je v troskách. Podľa Svetovej banky je z hľadiska HDP na 129. mieste zo 196 krajín. HTS síce v Idlibe zvýšila dane a poplatky za dovoz tovaru, no nie je jasné, či by to pokrylo rezervy aj na dlhšiu dobu.

Experti sa domnievajú, že riešenie by tu bolo. Podľa Human Rights Watch (HRW) EÚ a USA uvalili sankcie sýrske hospodárstvo, energetický sektor aj obchodovanie v oblasti technológií. Sýria totiž figuruje na zozname USA ako krajina, ktorá podporuje terorizmus. Okrem toho EÚ, Turecko a USA považujú HTS za teroristickú organizáciu. "Preto je dôležité, aby HTS zdieľala moc s ostatnými politickými stranami a v krajine sa vytvorila koalícia," priblížil expert na Sýriu Yassin-Kassab.

Expert na Sýriu Yassin-Kassab uviedol, že ďalšie kroky dočasnej vlády by sa mali zamerať na dodržanie rezolúcie Bezpečnostnej rady (BR) OSN č. 2254. Tá požaduje prechodné obdobie v trvaní 18 mesiacov, počas ktorého sa má prísť k návrhu ústavy a krajina sa má pripraviť na demokratické voľby pod dohľadom OSN. "Tieto kroky by upokojili sýrsky ľud a medzinárodne spoločenstvo by dalo súčasnej vláde oveľa väčšiu legitimitu," objasnil.