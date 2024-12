Chcete ísť vlakom k Baltskému moru? Praha má priame spojenie: Vieme, koľko trvá cesta

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Nová česko-poľská vlaková linka, ktorej prevádzka sa dnes začína, prepája Prahu a východné Čechy so západnou časťou Poľska, mnohými veľkými mestami a miliónovými aglomeráciami. Otvárajú sa nám tak ďalšie možnosti na posilnenie turistického ruchu aj hospodárskych vzťahov medzi Českou republikou a Poľskom," povedal český minister dopravy Martin Kupka.

Od nového železničného spojenia si sľubuje nielen udržanie narastajúceho počtu poľských turistov v ČR, ale aj jednoduchý spôsob, ako sa k moru dostanú Česi. "Nás Čechov, tým, že nemáme more, to more láka. Poľsko navyše ponúka variant, že idete k moru a zároveň netrpíte dramatickými horúčavami južných morí," dodal Kupka. Na území Česka bude mať Baltic express štyri vozne, z nich jeden prvej triedy. Ďalšie vrátane jedálenského k vlaku vo Vroclavi pripojí poľský dopravca.

Vlak bude mať zastávk

Vlak bude mať zastávky napríklad vo Vroclavi, Poznani, Bydhošti či Gdansku. Generálny riaditeľ Českých dráh Michal Krapinec podotkol, že cestu z Prahy do Vroclavi prejde približne za štyri hodiny. "Ide o najrýchlejšie spojenie vlakom v histórii. A na pláži v populárnom Sopote budete za zhruba osem a pol hodiny. To všetko bez únavy zo šoférovania, stresu z kolón alebo zdĺhavého hľadania, kde po náročnej ceste autom zaparkovať," vyzdvihol Krapinec.

Do Poznane sa cestujúci dostanú zhruba za päť a pol hodiny a do Gdansku za asi osem a pol hodiny. Všetky diaľkové spoje z Česka do Poľska doteraz jazdili cez Bohumín v Moravskosliezskom kraji. Novým expresom sa cesta z Prahy do Gdansku podľa Krapinca skráti o tri hodiny. Upozornil tiež, že čím skôr si cestujúci kúpia lístok, o to viac bude lacnejší. V dostatočnom predstihu môže cesta z českého hlavného mesta do Vroclavi stáť necelých 400 korún (približne 15 eur) a až k Baltskému moru asi 750 korún (zhruba 30 eur). Deň pred odjazdom lístok z Prahy do Vroclavi stál asi 40 eur a do Gdansku takmer 90 eur.