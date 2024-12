MIMORIADNY ONLINE USA oznámili ďalší balík vojenskej pomoci: Cesta Ukrajiny do NATO je "nezvratná"

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade)

KYJEV - Spojené štáty poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc, tentoraz v hodnote 500 miliónov dolárov (takmer 12 miliárd korún). Oznámil to dnes americký minister zahraničia Antony Blinken. Nový balík tvorí podľa vyhlásenia zverejneného Blinkenovým úradom napríklad munícia do salvových raketometov HIMARS, drony či delostrelecké granáty. Cesta Ukrajiny k eventuálnemu členstvu v Severoatlantickej aliancii (NATO) je "nezvratná", uviedlo vo štvrtok šesť ministrov zahraničných vecí EÚ a šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v spoločnej deklarácii po schôdzke v nemeckej metropole Berlín. Informuje agentúra AFP a DPA.

archívne video: Identifikácia nepriateľa po tme: Vojna na Ukrajine počas nočných hodín (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:10 Rada MAAE odsudzuje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru bez zmienky o Rusku. Rada guvernérov MAAE, ktorá má 35 členských štátov, prijala rezolúciu odsudzujúcu útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, v ktorej však výslovne neuvádza Rusko ako zodpovedné za tieto útoky, informovala 12. decembra agentúra Reuters. Mimoriadne zasadnutie, ktoré zvolala Ukrajina, sa týkalo rozsiahleho útoku dronmi a raketami z 28. novembra, ktorý spôsobil vážne výpadky v dodávkach elektrickej energie a prerušil napájanie troch jadrových elektrární mimo areálu.

6:09 Novozvolený americký prezident Donald Trump v rozhovore pre magazín Time, ktorý zverejnili vo štvrtok, uviedol, že "veľmi vehementne nesúhlasí" s tým, aby Ukrajina útočila Spojenými štátmi dodanými raketami hlboko na ruskom území. Informuje o tom agentúra AFP.

USA oznámili balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu za 500 miliónov dolárov

Administratíva dosluhujúceho amerického prezidenta Joea Bidena sa snaží intenzívne pomáhať Kyjevu pred januárovým nástupom Donalda Trumpa, ktorého zámery v otázke podpory Ukrajiny sú zatiaľ nejasné; Trump však hovorí o rýchlom ukončení vojny. Biden má podľa agentúry Reuters k dispozícii ešte 5,6 miliardy dolárov, ktoré by mohol bez súhlasu Kongresu vyčleniť na zbrane pre Ukrajinu, ktorá sa už takmer tri roky bráni ruskej agresii.

Noví regrúti cvičia na vojenskom cvičisku v regióne Chernihiv na Ukrajine. (Zdroj: SITA/AP/Dan Bashakov)

Washington pred desiatimi dňami oznámil, že Kyjevu pošle rakety, muníciu, míny a ďalšie zbrane v hodnote 725 miliónov dolárov (17,3 miliardy Kč). Aktuálny balík popri spomínaných položkách napríklad aj protiradarové rakety HARM, vozidlá obrnené proti mínam či viacúčelové vozidlá, delostrelecké granáty kalibru 105 a 155 milimetrov či systémy obrany proti dronom.

Šéfovia diplomacií šiestich krajín EÚ: Cesta Ukrajiny do NATO je "nezvratná"

"Budeme pokračovať v podpore Ukrajiny na jej nezvratnej ceste k plnej euro-atlantickej integrácii vrátane členstva v NATO," uviedli spoločne s Kallasovou ministri zahraničných vecí Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Poľska a Španielska. "Ukrajina musí zvíťaziť," dodali v tzv. berlínskej deklarácii po stretnutí so svojím ukrajinským rezortným kolegom Andrijom Sybihom. "Sme odhodlaní poskytnúť Ukrajine skalopevné bezpečnostné záruky vrátane spoľahlivého dlhodobého poskytovania vojenskej a finančnej podpory," zdôraznili. Schôdzku ministrov zahraničných vecí spomenutých krajín EÚ organizovala šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková v čase, keď sa Ukrajina už takmer tri roky bráni ruskej vojenskej invázii a ukrajinskí vojaci sú pred nadchádzajúcou zimou pod veľkým tlakom, pripomína AFP.

Cieľom stretnutia bolo rokovanie o krokoch zameraných na posilnenie Ukrajiny po tom, čo novozvolený americký prezident naznačil, že sa v januári po svojom návrate do Bieleho domu chystá obmedziť vojenskú pomoc Kyjevu a tlačiť na prímerie s Ruskom. Diplomati vyjadrili odhodlanie, že "zostanú neoblomní v solidarite" a budú "pokračovať v podpore Ukrajiny v jej práve na sebaobranu voči ruskej agresii". "Nemôže dôjsť k rokovaniam o mieri na Ukrajine bez účasti Ukrajincov a bez Európanov po ich boku," zhodli sa ďalej ministri v Berlíne. Zaviazali sa tiež "zostať jednotní s našimi európskymi a transatlantickými partnermi" v záujme myslenia a konania v prospech európskej bezpečnosti, uzatvára AFP.