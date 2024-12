MIMORIADNY ONLINE Boje pokračujú! Ukrajina hlási obete civilistov: Zelenskyj telefonoval s Tuskom o podpore

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Naživo Z Ukrajiny

Efektívne zničenie zbrojného vybavenia votrelcov. Sláva Ukrajine!

Efektívne zničenie zbrojného vybavenia votrelcov. Sláva Ukrajine! (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

7:45 Rusko by bolo "určite pripravené zvážiť" ďalšiu výmenu väzňov so Spojenými štátmi, podobnú tej z augusta. V rozhovore pre televíziu NBC News to v utorok povedal námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Informuje agentúra Reuters.

Riabkov uviedol, že "nechce nič predbiehať". Takéto dohody podľa neho pomáhajú zlepšiť vzťahy medzi Ruskom a USA. Nová dohoda by podľa námestníka ruského ministerstva zahraničných vecí bola "zdravým krokom vpred, najmä na začiatku nasledujúcej administratívy" USA.

6:51 Pri ukrajinskom raketovom útoku v noci na stredu bol v ruskom prístave Taganrog poškodený priemyselný objekt a niekoľko áut. Oznámil to gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar, píše Reuters. Gubernátor v krátkom príspevku na sieti Telegram napísal, že na základe predbežných údajov sa pri útoku nik nezranil. Upresnil, že zhorelo 14 áut a rozsah vzniknutej škody sa zisťuje.

6:50 Minimálne 50 000 vojakov i civilistov podľa ukrajinského ministerstva zdravotníctva prišlo počas troch rokov vojny o končatiny. Niektorým lekári amputovali jednu, dve, ale aj tri alebo štyri končatiny. Všetci potrebujú protézy, niektorí vozík, povedala serveru BBC News Olha Rudnevová, spoluzakladateľka rehabilitačného strediska, ktoré už pomohlo s protézami a terapiou viac ako tisícke ranených. S viac ako miliónom ľudí na frontovej línii sa Ukrajina podľa Rudnevovej stane krajinou invalidov.

6:38 Poľsko pošle Rusku protestnú nótu, ktorou bude žiadať o objasnenie zničenia komplexu pamätníkov poľských vojakov padlých v druhej svetovej vojne v mestách Boroviči a Jogla na západe Ruska. Oznámilo to v utorok poľské ministerstvo zahraničných vecí, informujú o tom správy z agentúr Reuters a PAP.

"Ide o miesto, kde sa nachádzali bývalé väznice, gulagy, do ktorých boli posielaní ľudia z rôznych častí sveta vrátane poľských vojakov," povedal hovorca poľského rezortu diplomacie Pawel Wroňski. "Boli tam pamätníky pripomínajúce väzňov, nejde však len o pomníky... stoja vyslovene na hroboch ľudí, ktorí tam zomreli od hladu, vyčerpania, represií či chorôb," dodal.

6:35 Bielorusko pripraví na svojom území zariadenia pre umiestnenie ruských hypersonických balistických rakiet Orešnik. Vyhlásil to v utorok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko s tým, že v krajine už teraz sú ruské jadrové zbrane. Informuje o tom agentúra BelTA.

"Premysleli sme si to a teraz vyberáme miesta, kde by sme tieto zbrane (Orešnik) mohli umiestniť. V minulosti sme tu mali strategické rakety s jadrovými hlavicami," cituje ho BelTA. Bielorusko má podľa neho približne 30 miest, kde by orešniky mohlo umiestniť. "Vyberieme si tie, ktoré sú najbližšie k cieľom," zdôraznil.

6:33 Najmenej štyria ľudia prišli o život a ďalších 20 utrpelo zranenia pri ruskom útoku na Záporoží na juhovýchode Ukrajiny, uviedol v novej bilancii na sociálnej sieti šéf oblastnej správy Ivan Fedeorov. Počet obetí stúpa spolu s tým, ako záchranári nachádzajú mŕtve telá v ruinách súkromnej nemocnice, ktorú zničila ruská raketa, objasňujú ukrajinské médiá. Je možné, že v troskách sú ešte ďalší mŕtvi, poznamenala agentúra AFP.

6:30 Spojené štáty v utorok oznámili, že poskytli Ukrajine pôžičku vo výške 20 miliárd dolárov (takmer 19 miliárd eur), ktorá pochádza zo zmrazených ruských aktív a je súčasťou balíka pomoci skupiny G7. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tieto peniaze predstavujú významnú časť nových pôžičiek vo výške 50 miliárd dolárov (47 miliárd eur), na ktorých sa začiatkom roka dohodli lídri krajín G7. Peniaze slúžia na pomoc Ukrajine v boji proti ruskej invázii.

Zelenskyj telefonoval s Tuskom

Zelenskyj na sociálnej sieti X o telefonáte s Tuskom napísal, že poľskému premiérovi "poďakoval za neochvejnú podporu spriateleného Poľska a realizáciu nového balíka vojenskej pomoci." "Diskutovali sme o pokroku Ukrajiny na jej ceste k európskej integrácii a o prioritách šesťmesačného predsedníctva Poľska v Rade EÚ, ktoré sa začne v januári," uviedol Zelenskyj.

Ukrajinský prezident zároveň informoval o vzájomných návštevách, ktoré sa uskutočnia v blízkej budúcnosti. Zdroje agentúry PAP uviedli, že stretnutie Zelenského a Tuska sa pravdepodobne uskutoční na Ukrajine v nasledujúcich dňoch.

Zelenskyj a Tusk spolu telefonovali aj 20. novembra. Ukrajinský prezident vtedy oznámil, že ich stretnutie sa uskutoční do konca tohto roka. Poľsko prevezme od Maďarska šesťmesačné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ 1. januára 2025. Motto poľského predsedníctva v Rade EÚ znie: "Bezpečnosť, Európa!".