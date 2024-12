Britský premiér Starmer bol na Cypre: Dohodol tam boj proti nelegálnym finančným tokom z Ruska

(Zdroj: SITA/Benjamin Cremel/Pool Photo via AP)

Británia pomôže Cypru vytvoriť nový orgán, ktorý by mal na starosti vykonávanie sankcií proti Rusku. Okrem toho na budúci rok spustí vzdelávacie programy pre cyperské bezpečnostné zložky, informoval úrad britského premiéra.

archívne video

Ukrajinskí vojaci a vojačky absolvujú základný vojenský výcvik vo Veľkej Británii v rámci mnohonárodnej operácie INRERFLEX (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

"Spolu s Cyperskou republikou zastavujeme tok nelegálnych financií cez Európu, aby sme tak vyhladovali vojnovú mašinériu (ruského prezidenta Vladimira) Putina a ochránili medzinárodnú stabilitu," uviedol britský premiér Starmer.

Cyprus sa dlhodobo snaží zbaviť povesti útočiska pre ruských oligarchov. V posledných rokoch tejto bývalej britskej kolónii podarilo znížiť množstvo ruských peňazí v tamojších bankách. Počas úradovania súčasného prezidenta od roku 2023 Cyprus zmrazil ruské aktíva v hodnote viac ako 1,8 miliardy eur. Krajina sa tiež v júli pripojila k iniciatíve Británie, ktorej cieľom je brániť Rusku obchádzať sankcie prostredníctvom "tieňovej flotily" tankerov prepravujúcich ropu.

Starmerova utorňajšia návšteva na Cypre predstavovala prvé bilaterálne rokovanie medzi britským premiérom a cyperským prezidentom od roku 1971. Na ostrove sa do dnešného dňa nachádzajú dve britské vojenské základne, pričom Starmer v rámci svojej cesty navštívil jednu z nich - RAF Akrotiri. Návšteva britského premiéra v Nikózii vyvolala kritiku zo strany Tureckom okupovanej časti Cypru.