Jemenskí povstalci pomocou dronu zasiahli bytový dom v izraelskom meste Javne

Ilustračné foto

Dron explodoval na najvyššom poschodí domu v meste Javne, ktoré sa nachádza v centrálnej časti Izraela. Hovorca jemenských povstalcov uviedol, že útok mieril na "citlivý cieľ izraelského nepriateľa v Javne".

archívne video

Iránom podporovaní húsíovia od začiatku vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas podnikli útoky na Izrael opakovane. Húsíovia to označujú za prejav solidarity s Palestínčanmi z Pásma Gazy, ktoré je už vyše roka dejiskom bojov medzi militantmi z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas a izraelskou armádou.

Konflikt v Pásme Gazy sa začal vlani 7. októbra po útoku palestínskych militantov na juh Izraela. Izraelská armáda v reakcii naň spustila najskôr leteckú a neskôr aj pozemnú operáciu.

Húsíovia sa podľa AFP často zameriavajú aj na lode v Červenom mori a Adenskom zálive. Británia a Spojené štáty zase opakovane zasiahli ciele jemenských povstalcov v snahe zabezpečiť dôležitú obchodnú trasu a ochrániť americké a spojenecké sily v regióne.