Lily sa za jeden deň vyspala so 101 mužmi: Experti varujú pred vážnymi následkami! Ona chce pokračovať

Lily Phillips (Zdroj: Instagram/lilyphillip_s)

Lily Phillips, 23-ročná hviezda OnlyFans, nedávno spôsobila rozruch, keď sa za jeden deň vyspala so 101 mužmi. Výzvu, ktorú podľa vlastných slov podstúpila z vlastnej vôle a so súhlasom všetkých zúčastnených, zachytila na video na YouTube.

Video poskytuje intenzívny pohľad na emocionálne a fyzické ťažkosti, ktoré Lily znášala. Počas filmu postupne priznáva: "Úprimne povedané, nebolo to pre slabé dievčatá - bolo to ťažké. Neviem, či by som to odporučila."

Aj keď zdôraznila, že po udalosti je na tom psychicky aj fyzicky dobre, experti vyjadrili pre Mirror obavy z dlhodobých účinkov takýchto extrémnych výziev.

Lily Phillips spala so 101 mužmi za jeden deň (Zdroj: Instgram/lilyphillip_s)

Odborníci sa obávajú duševného stavu modelky OnlyFans po sexuálnom maratóne

Podľa Mirror takýto extrémny online obsah vrhá svetlo na skreslený obraz sexu a vzťahov, ktorý môže mať trvalý vplyv najmä na mladých ľudí. Psychológ Jo Rodriguez v British Medium varuje: „Mladšie mozgy nie sú dostatočne adaptívne na to, aby rozpoznali, že toto nie je skutočný svet.“

Zdôrazňuje, že zobrazovanie takýchto extrémnych sexuálnych aktov môže poškodiť najmä rozvoj mladých ľudí.

Existuje veľké znepokojenie o duševný stav Lily, najmä preto, že jej mozog sa v jej veku stále vyvíja. Jessica Cunningham, traumatologická poradkyňa, v Mirror vysvetlila: „Takéto činy často pramenia z pocitu nehodnosti a potreby externého overenia.“

Lily sa chce za jeden deň vyspať s 1000 mužmi

Napriek obavám odborníkov už Lily plánuje ešte extrémnejšiu výzvu. Oznámila, že budúci mesiac sa pustí do novej výzvy spať s 1 000 mužmi za jeden deň.

Riziká a možné psychické následky takéhoto konania sa podľa „Mirror“ dajú len ťažko odhadnúť.