Trumpov spojenec zúri v Moskve: Biden ženie USA do totálnej jadrovej vojny! Carlson plánuje rozhovor s Lavrovom

Tucker Carlson a Vladimir Putin počas rozhovoru v Moskve. (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Tucker Carlson je späť v Rusku. Pravicovo orientovaný moderátor, ktorý v minulú zimu spôsobil rozruch svojím „rozhovorom“ s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, chce opäť vyspovedať jedného z popredných predstaviteľov Kremľa. Carlson bol v roku 2023 prepustený z Fox News, kde roky moderoval veľmi sledovanú večernú reláciu. Tú využíval na šírenie konšpiračných teórií, nepravdivých informácií a útoky na menšiny. Krátko nato spustil vlastnú šou na platforme X.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Carlson je zároveň považovaný za podporovateľa budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Údajne mal spolu s Donaldom Trumpom Jr. presvedčiť Trumpa o výbere J.D. Vancea ako viceprezidenta. O tom informovali americké médiá pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2024.

Carlsonov rozhovor s Vladimirom Putinom vyvolal medzi západnými médiami nepochopenie. Bývalý moderátor Fox News nechal ruského prezidenta hovoriť takmer bez komentára. Putin tak mohol nerušene šíriť svoju vojnovú propagandu, zatiaľ čo Carlson obviňoval americké masmédiá z toho, že klamú divákov a čitateľov zamlčaním informácií. Teraz kontroverzný moderátor oznámil rozhovor s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.

„Včera sme sa vrátili do Moskvy, aby sme urobili rozhovor s ruským ministrom zahraničných vecí,“ povedal Carlson vo videu, ktoré zverejnil na svojich online sieťach. Termín vysielania, pravdepodobne na jeho účte na platforme X (predtým Twitter), Carlson neuviedol.

Trumpov dôverník rozhorčene tvrdí: „Biden vedie USA do úplnej jadrovej vojny s Ruskom“

V prvej upútavke na rozhovor Tucker Carlson naznačil výroky, ktoré možno zameniť za kremľovskú propagandu. Zdá sa, že to predznamenáva smer, akým sa rozhovor so Sergejom Lavrovom uberie.

Carlson tvrdil, že „americkí vojaci odpálili rakety na ruské územie, ktoré zabili najmenej tucet ruských vojakov.“ Podľa neho ide o „nevyhlásenú vojnu“, ktorá sa jadrovému konfliktu približuje viac než kubánska kríza z roku 1962.

Dôkazy pre svoje tvrdenia však Carlson nepredložil. Ďalej obvinil prezidenta Bidena, že vedie Ameriku „do úplnej jadrovej vojny s Ruskom“. Podobné výroky boli už viackrát počuť z Kremľa, najmä odkedy USA umožnili Ukrajine použitie zbraní dlhého dosahu proti Rusku.

Carlsonov rozhovor má v Rusku veľký úspech

Na ruskej strane sa chvála pre Tuckera Carlsona, podobne ako počas „Putinovho monológu“, očakávane stupňuje. Maria Zacharovová, hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia, uviedla o „zaujímavom“ rozhovore:

„Dôraz sa kládol na aktuálnu situáciu v našich napätých vzťahoch so Spojenými štátmi, ich dopady na globálnu geopolitiku a možný budúci vývoj. Riešila sa aj otázka Ukrajiny a iné témy.“