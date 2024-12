Ministrom obrany USA sa môže stať guvernér Floridy DeSantis

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Rebecca Blackwell)

Podľa denníka sa Hegsethova nominácia stretla s nevôľou v americkom Kapitole pre informácie o jeho osobnom a profesionálnom živote. Vojnový veterán a bývalý moderátor Fox News potrebuje na svoje schválenie podporu republikánov v Senáte. DeSantis sa pôvodne uchádzal o nomináciu na prezidentského kandidáta republikánov, ktorú však získal Trump.

archívne video

Premiér telefonoval s Donaldom Trumpom, hovorili aj o vojne na Ukrajine (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Neskôr sa jeho meno vyskytlo aj na zozname potenciálnych kandidátov na ministra obrany, ale novozvolený prezident uprednostnil Hegsetha. Podľa denníka by sa Trump mohol namiesto DeSantisa rozhodnúť pre iného náhradníka, ak by nominácia Hegsetha nezískala potrebnú podporu. Doposiaľ sa vzdali nominácií dvaja Trumpovi kandidáti do vysokých funkcií. Chad Chronister odriekol vedenie Úradu pre kontrolu potravín a liečiv v utorok. Pred ním to bol pre obvinenia z pohlavného styku s maloletým dievčaťom Matt Gaetz, ktorý mal zastávať post ministra spravodlivosti.