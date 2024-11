Sýrska armáda uzavrela všetky cesty vedúce do Aleppa: Damask čaká na ruskú pomoc

Opozičné sily preberajú kontrolu nad oblasťami mimo sýrskeho Aleppa. (Zdroj: SITA/AP/Ghaith Alsayed)

ALEPPO - Sýrske úrady uzatvorili v noci na sobotu letisko v druhom najväčšom meste krajiny Aleppo a zrušili všetky lety, uviedli tamojšie armádne zdroje. K tomuto kroku pristúpili po tom, čo sýrski vzbúrenci bojujúci proti prezidentovi Bašárovi Asadovi v piatok vyhlásili, že sa v rámci svojej ofenzívy dostali už do srdca Aleppa. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

Džihádisti a ich Tureckom podporovaní spojenci v piatok dosiahli druhé najväčšie sýrske mesto Aleppo a spustili ofenzívu proti Iránom a Ruskom podporovaným vládnym silám Asada. Ide pritom o jedny z najsmrtiacejších bojov počas dlhoročnej sýrskej občianskej vojny.

archívne video

Slovensko odoslalo do Sýrie lietadlo s humanitárnou pomocou, uviedol Mikulec (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) ešte v piatok uviedlo, že džihádistom sa podarilo od sýrskych vládnych jednotiek dobyť strategické mesto Sarákib. O kontrolu nad týmto mestom na severozápade Sýrie obe strany bojovali, uvádza agentúra AFP.

Sarákib má strategickú polohu v sýrskej provincii Idlíb a jeho dobytie má veľký význam pre sýrskych vzbúrencov a ich spojencov preto, že "zabráni (Asadovmu) režimu z postupu na Aleppo", dodáva SOHR.

Odrazenie extrémistov

Ruská armáda v piatok uviedla, že jej letectvo bombardovalo protivládne jednotky v Sýrii s cieľom odraziť "extrémistov", ktorí spustili rozsiahli ofenzívu na mesto Aleppo.

Námestník šéfa Centra pre zmierenie znepriatelených strán v Sýrii Oleg Ignasjuk pre štátne médiá dodal, že operácia zameraná na "odrazenie agresie extrémistov" naďalej pokračuje. Práve Moskva je najdôležitejším Asadovým vojenským podporovateľom a po jej zásahu do sýrskej občianskej vojny v roku 2015 obrátil vývoj bojov v jeho prospech.

Poškodené vozidlo patriace jednotkám sýrskej vlády videné v Kafr Halab na vidieku Aleppo. (Zdroj: SITA/AP/Ghaith Alsayed)

Uzavreli všetky cesty vedúce do Aleppa

Sýrska armáda uzatvorila v sobotu všetky cesty a diaľnice vedúce do druhého najväčšieho sýrskeho mesta Aleppo po tom, čo jej vojaci dostali rozkaz stiahnuť sa zo štvrtí, do ktorých vstúpili vzbúrenci. Uviedli to vojenské zdroje, informuje o tom agentúra Reuters.

Vojenská pomoc z Ruska

Agentúra Reuters v sobotu citovala aj dva nemenované armádne zdroje, podľa ktorých bolo Sýrii prisľúbená ďalšia vojenská pomoc z Ruska na potlačenie postupu vzbúrencov v severozápadnej provincii Aleppo. Damask očakáva, že táto ruská pomoc dorazí na ruskú vojenskú základňu Humajmím blízko pobrežného sýrskeho mesta Lázijíka v priebehu nasledujúcich 72 hodín, dodali zdroje.