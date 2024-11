Dohoda prijatá na COP29 podľa šéfa OSN nezachádza dostatočne ďaleko, EÚ ju víta

Antonio Guterres (Zdroj: SITA/AP Photo/Craig Ruttle)

NEW YORK/BAKU - Generálny tajomník OSN António Guterres z dohody o financovaní rozvojových štátov, ktorú prijali v noci na nedeľu účastníci konferencie o zmene klímy COP29 v Baku, vyjadril sklamanie. Podľa neho nezachádza dostatočne ďaleko. Krajiny vyzval, aby ju brali ako základ a stavali na nej. Informuje agentúra AFP.

Takmer 200 krajín po dvoch týždňoch chaotického vyjednávania prijalo dohodu, ktorá výrazne zvyšuje finančnú pomoc pre chudobnejšie štáty sveta pri riešení následkov zmeny klímy. Dohodli sa, že do roku 2035 im bohatšie krajiny, ktoré sú najviac zodpovedné za tieto zmeny, každoročne poskytnú aspoň 300 miliárd dolárov. Tento nový cieľ má nahradiť predchádzajúci záväzok rozvinutých krajín poskytnúť do roku 2020 chudobnejším štátom 100 miliárd dolárov ročne na financovanie opatrení v oblasti klímy. Tento cieľ bol splnený o dva roky neskôr, v roku 2022, a jeho platnosť sa skončí v budúcom roku.

Dohodu privítala Európska únia a Británia

"Dúfal som v ambicióznejší výsledok - v oblasti financií aj zmierňovania -, aby sme sa vyrovnali s veľkou výzvou, ktorej čelíme," reagoval Guterres na sociálnej sieti X. Vyzval, aby sa dohoda "dodržala v plnom rozsahu a načas". Niektorí delegáti podľa agentúry Reuters na plenárnom zasadnutí COP29 v Baku ocenili dohodu potleskom v stoji, iní zase kritizovali bohaté krajiny za to, že neurobili viac, a hostiteľa Azerbajdžan za to, že sporný plán narýchlo presadil. Proti prijatiu dokumentu sa už postavila napríklad India, ktorá ho označila za "niečo viac ako optickú ilúziu" a navrhovanú sumu za "priepastne nízku". Kritiku následne vyjadrila aj Nigéria. Predseda najmenej rozvinutých krajín (LDC) Evans Njewa bol podľa agentúry AP miernejší a voči dohode iba vyjadril výhrady. "Tento cieľ nie je taký, aký sme očakávali. Po niekoľkých rokoch diskusií nie je pre nás ambiciózny," povedal malawijský diplomat.

Dohodu, naopak, privítala Európska únia a Británia. Eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra označil summit COP29 ako "začiatok novej éry financovania opatrení v oblasti klímy". Nový cieľ je podľa neho ambiciózny a realistický. "Nie je to všetko, čo sme my alebo iní chceli, ale je to krok vpred pre nás všetkých. Nový finančný cieľ správne odráža význam presahovania tradičných darcov, ako je Británia, a úlohu krajín, ako je Čína, pri pomoci tým, ktorí sú v prvej línii tejto krízy," citovala AFP britského ministra energetiky Ed Miliband. Výkonný tajomník Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) Simon Stiell pripustil, že dosiahnutá dohoda nie je dokonalá. "Žiadna krajina nedostala všetko, čo chcela, a z Baku odchádzame s kopcom práce, ktorú ešte musíme urobiť. Nie je teda čas na oslavy víťazstva," poznamenal.