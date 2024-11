Nová analýza naháňa hrôzu: TOTO by spôsobil ruský jadrový útok! Totálna apokalypsa

Jadrová raketa R-36M2 (Zdroj: profimedia.sk)

WASHINGTON - Nová analýza ukazuje, aký zničujúci by bol ruský jadrový útok na americké mestá. Výsledkom by boli milióny mŕtvych a zranených.

Napätie medzi USA a Ruskom kvôli vojne na Ukrajine naďalej rastie. Putin sa vyhráža, že v prípade útoku na Rusko použije jadrové zbrane. Takýto útok by stál milióny životov. Analýza stránky „Newsweek“ skúmala, aký zničujúci by bol ruský jadrový útok na americké mestá.

archívne video

Projekt Manhattan (Zdroj: Epic Drama)

Výskum je založený na mapách, ktoré vytvoril Alex Wellerstein, odborník na jadrové inžinierstvo. Newsweek simuloval použitie ruskej rakety R-36M2, známej aj ako SS-18 Satan, so silou 20 megaton. Táto raketa môže zasiahnuť ciele vzdialené až 16 000 kilometrov.

Obrovský počet obetí

Podľa Newsweeku by vo Washingtone zomrelo asi 1,6 milióna ľudí a 2 milióny by boli zranené. V New Yorku by bolo viac ako 5,4 milióna mŕtvych a 5,6 milióna zranených. Ohnivá guľa by spálila všetko na ploche 39 kilometrov štvorcových. V okruhu 6 110 kilometrov štvorcových by bolo teplo také intenzívne, že by došlo k ťažkým popáleninám.

Newsweek popisuje aj dôsledky pre ďalšie mestá ako Los Angeles a Chicago. V Los Angeles by zomrelo približne 2,7 milióna ľudí a 4,3 milióna by bolo zranených. V Chicagu by bolo takmer 2 milióny mŕtvych a približne 2,5 milióna zranených.