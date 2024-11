V ruskej Dume zaznelo šokujúce varovanie: Vyčerpali sme všetky svoje zdroje! Oznámila šéfka centrálnej banky

Elvira Nabiullinová počas prejavu v Dume (Zdroj: SITA/Russian Central Bank Press Office via AP)

MOSKVA - Ruská ekonomika podľa guvernérky centrálnej banky Elviry Nabiullinovej čelí vyčerpaniu dostupných zdrojov. V utorok o tom informovala Štátnu dumu, pričom upozornila, že krajina sa nachádza v nezvyčajnej situácii. Nezamestnanosť dosiahla historicky najnižšiu úroveň 2,4 %, no zároveň je v Rusku vážny nedostatok pracovnej sily.

Nabiullinová zdôraznila, že takto nízku mieru nezamestnanosti Rusko ešte nikdy nezažilo a len máloktorá krajina má porovnateľnú skúsenosť. Napriek tomu až 73 % podnikov v prieskume centrálnej banky priznalo, že čelí nedostatku zamestnancov. Výrobné kapacity ruských tovární sú podľa dostupných údajov využívané na viac ako 80 %, čo predstavuje nový rekord.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Guvernérka varovala, že situácia, keď je ekonomika na hranici svojich možností, ale dopyt je stále umelo podporovaný, môže viesť k stagflácii – kombinácii stagnácie ekonomiky a vysokej inflácie. Nabiullinová preto označila za nevyhnutné zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby. Podľa nej sa v iných krajinách stagflácia často objavila práve v dôsledku príliš uvoľnenej menovej politiky, ktorá mala byť skôr sprísnená.

Ruská ekonomika podľa Federálnej služby štátnej štatistiky stále rastie, no tempo rastu sa postupne spomaľuje. Úvery sú drahšie a mnohé priemyselné odvetvia stratili prístup na západné trhy. Výroba vo vojensko-priemyselnom sektore, napriek prechodu celej ekonomiky na vojnový model, narazila na limity. Rast HDP v tomto roku spomalil – v prvom štvrťroku dosiahol 5,4 %, v druhom 4,1 % a v treťom 3,1 %, uvádza The Moscow Times.

Podľa odhadov centrálnej banky by sa ekonomika mohla v budúcom roku dostať do stagnácie. Medzinárodný menový fond predpovedá, že rast ruského hospodárstva sa spomalí trojnásobne a krajina bude výrazne zaostávať za rozvinutými ekonomikami.

Kremeľ však prezentuje optimistickejší výhľad, podľa ktorého by rast mal v najbližších rokoch opäť akcelerovať. Tento názor však nezdieľajú ruské podnikateľské kruhy. Podľa nich ekonomika trpí dôsledkami odchodu západných spoločností, ktorý oslabil výrobné kapacity. Navyše, proces nahrádzania dovozu prebieha len veľmi pomaly a vojna na Ukrajine spôsobila masový odliv pracovnej sily.