PS vyzýva Suska, aby zriadil pracovnú skupinu na riešenie násilia na ženách

Beáta Jurík (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Susko má podľa Jurík na stole návrh k problematike riešenia násilia na ženách, ktorý vypracovala pred niekoľkými rokmi pracovná skupina. "Vyzývame vás, aby ste opätovne zriadili pracovnú skupinu, ktorá by bola medzirezortná a do ktorej by boli okrem občianskeho sektora prizvaní aj poslanci Národnej rady SR," povedala Jurík. Tvrdí, že hnutie už na takomto návrhu pracuje a chce byť ministerstvu nápomocné. Žiada aj o účasť v pracovnej skupine. Jurík poukázala tiež na smernicu Európskej únie, ktorá nahrádza Istanbulský dohovor posudzujúci predovšetkým všetky druhy násilia voči ženám a aktualizuje ho. "Vláda má dnes zhruba dva roky, aby túto smernicu transponovala do nášho práva. Ja sa pýtam na čo čakáme," podotkla.

Téme násilia na ženách sa venovali aj na parlamentnom výbore pre ľudské práva

Progresívne Slovensko na aktuálnu schôdzu parlamentu zároveň predkladá návrh úpravy Trestného zákona. Má sa týkať redefinície znásilnenia, úpravy premlčacej doby, pridania domáceho násilia do Trestného zákona, týrania blízkej osoby, kybernásilia aj vraždy ženy. "Je to prvýkrát, čo na Slovensku niekto navrhuje pridať do Trestného zákona vraždu ženy. Považujeme to za dôležité obzvlášť pre to, že bez takejto definície nie je možné nastaviť efektívny systém predchádzania tejto najhoršej situácii, akú môžeme v oblasti rodovo podmieneného násilia zažiť," priblížila Jurík.

Števulová zároveň poukázala na to, že tento rok ešte ministerstvo spravodlivosti nevyhlásilo dotačnú schému na pomoc obetiam násilia pre akreditované subjekty a intervenčné centrá. "Tohtoročné projekty budú končiť a ja sa pýtam, čo bude s touto pomocou od januára 2025 a čo robí ministerstvo, aby túto výzvu vyhlásilo," skonštatovala. Téme násilia na ženách sa venovali aj na parlamentnom výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny. Opoziční poslanci skritizovali, že sa na ňom nezúčastnil minister spravodlivosti, respektíve zástupca rezortu. Chceli sa ho podľa vlastných slov okrem iného pýtať na pracovnú skupinu k násiliu na ženách.