Americký prezident Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Joe Biden povolil Ukrajine po prvý raz použiť britské rakety Storm Shadow proti cieľom v Rusku. Podľa denníka Telegraph to zvyšuje tlak na kancelára Olafa Scholza, aby dodal rakety Tauraus do Kyjeva. To by Ukrajine umožnilo zamerať sa na ďalšie ruské ciele. Biden nedávno zamietol žiadosti Veľkej Británie, aby umožnil Kyjevu použiť rakety Storm Shadow s americkými podpornými systémami. Bez nich nebudú zbrane efektívne fungovať. Prezident zmenil názor po tom, čo vyšlo najavo, že severokórejské jednotky sú na ceste na ruský front.

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Predstavitelia odmietajú komentovať rozhovory o Storm Shadow

Britskí a americkí predstavitelia odmietli komentovať dôverné diskusie o spomínaných raketách. To má zabrániť Rusku umiestniť vojenské vybavenie mimo ich dosahu. Britský premiér Keir Starmer na summite G20 v Riu de Janeiro zdôraznil potrebu zvýšiť podporu Ukrajine. "Musíme sa uistiť, že Ukrajina dostane to, čo potrebuje, tak dlho, ako bude potrebovať, pretože nemôžeme dovoliť, aby Putin vyhral túto vojnu."

Maria Eagleová, štátna tajomníčka na britskom ministerstve obrany, podľa denníka „Telegraph“ neúmyselne potvrdila zmenu politiky, keď v odpovedi na otázku uviedla, že Ukrajina bude „absolútne“ schopná používať raketové systémy podľa vlastného uváženia. „Máme v úmysle koordinovať sa s našimi spojencami, aby sme zabezpečili, že Ukrajina bude môcť využiť schopnosti ponúkané jej podporovateľmi,“ dodala.

Sabrina Singhová, hovorkyňa Pentagónu, odmietla tvrdenia Kremľa, že rakety Storm Shadow by mohli ďalej eskalovať vojnu, a zdôraznila: „To, čo konflikt zhoršuje, je skutočnosť, že severokórejskí vojaci sa teraz zapájajú do bojov.“