MIMORIADNY ONLINE USA dodajú Ukrajine protipechotné míny: Rusko tvrdí, že zneškodnilo 42 ukrajinských dronov

Ukrajinskí vojaci stoja počas výcviku v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. (Zdroj: TASR/AP/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade)

MOSKVA - Ruská protivzdušná obrana zničila v utorok neskoro večer 42 ukrajinských dronov, a to v prinajmenšom ôsmych svojich oblastiach. Celkovo 32 bezpilotných lietadiel zneškodnila v Brianskej oblasti pri ukrajinských hraniciach a dva v Moskovskej oblasti. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

archívne video

Deň seržanta ozbrojených síl Ukrajiny: hlavný seržant práporu (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:40 Dánsko doteraz odovzdalo Ukrajine šesť stíhačiek F-16, ďalších 13 poskytne v dvoch ďalších častiach dodávky. Dnes to na tlačovej konferencii v Kyjeve podľa listu Ukrajinska pravda vyhlásila dánska premiérka Mette Frederiksenová. Dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen už skôr povedal, že druhá dodávka lietadiel by mohla nasledovať do konca roka.

6:05 Prezident USA Joe Biden schválil dodanie amerických protipechotných mín Ukrajine. Nemenovaný zdroj z prostredia americkej administratívy to povedal agentúre Reuters, podľa ktorej môžu tieto míny spomaliť postup Ruska na východe Ukrajiny, najmä ak sa použijú spolu s inou muníciou dodanou Spojenými štátmi.

Macron vyzval Putina, aby pri Ukrajine "počúval rozum"

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v utorok ruského prezidenta Vladimira Putina, aby "počúval rozum", pokiaľ ide o Ukrajinu. Moskvu obvinil z toho, že sa stala silou celosvetovej destabilizácie po tom, ako zmiernila svoje pravidlá použitia jadrových zbraní. Informovala o tom agentúra AFP.

"Chcem tu úprimne vyzvať Rusko, aby počúvalo rozum. Ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN má svoju zodpovednosť," povedal Macron novinárom po summite skupiny G20 v brazílskom Riu de Janeiro.

(Zdroj: SITA/Manon Cruz, Pool via AP)

Francúzsky líder zároveň požiadal čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, s ktorým sa v utorok popri summite stretol, aby využil všetok svoj vplyv na Putina. Čína má podľa neho dôležitú úlohu pri zabránení nukleárnej eskalácii. Macron tiež povedal, že rozhodnutie Severnej Kórey poslať vojakov do Ruska na boj proti Ukrajine zvýšilo riziká pre Peking, ktorý by podľa neho mal vyvíjať tlak na deeskaláciu.

Rusko tvrdí, že zneškodnilo 42 ukrajinských dronov: Najviac v Brianskej oblasti

Ruská protivzdušná obrana zničila v utorok neskoro večer 42 ukrajinských dronov, a to v prinajmenšom ôsmych svojich oblastiach. Celkovo 32 bezpilotných lietadiel zneškodnila v Brianskej oblasti pri ukrajinských hraniciach a dva v Moskovskej oblasti. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, informuje o tom agentúra Reuters.

Ruský rezort obrany uviedol, že k zničeniu dronov došlo v čase od 21.00 do 23.55 h miestneho času (19.00 do 21.55 h SEČ). Okrem už menovaných oblastí, hlásilo ministerstvo zneškodnenie dronov napríklad aj v Rostovskej, Kurskej, Oriolskej či Smolenskej oblasti. Zostrelenie bezpilotných lietadiel mimo toho hlásili aj predstavitelia ďalších ruských regiónov.

Gubernátor Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz na platforme Telegram informoval o intenzívnej činnosti protivzdušnej obrany v tejto oblasti. Neuviedol však, že by si dronové útoky vyžiadali nejakých zranených či materiálne škody.

Gubernátor Voronežskej oblasti Alexandr Gusev uviedol, že drony tam zaútočili na továreň vyrábajúcu "výlučne civilný" tovar, pričom v dôsledku ich útoku tam vypukol požiar. Zamestnancov továrne však evakuovali a na mieste podľa neho nedošlo k zraneniam. Z Rostovskej oblasti pri ukrajinských hraniciach hlásili dva zneškodnené drony. Protivzdušná obrana údajne proti bezpilotným lietadlám zasahovala aj v Kalužskej oblasti.

Gubernátor pohraničnej Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov taktiež informoval, že zostrelených bolo viacero dronov, pričom však nedošlo k zraneniam. Úlomky z dronov však podľa jeho slov poškodili v meste Aleksejevka nespresnený priemyselný závod, ako aj viaceré časti infraštruktúry či elektrické vedenie, v dôsledku čoho zaznamenali obyvatelia niektorých častí mesta výpadok prúdu.

Ukrajina dlhodobo útočí dronmi na ciele na ruskom území, a to vrátane letísk či energetickej infraštruktúry. Vyslanie desiatok bezpilotných lietadiel v takomto krátkom čase je však nezvyčajné, komentuje Reuters.