Večera sa zmenila na DRÁMU! Dorotke (4) sa zaseklo jedlo v hrdle, skončila v bezvedomí: OKAMŽITÝ zásah

Dorotke zabehlo jedlo a skončila v bezvedomí, našťastie všetko dobre dopadlo (Zdroj: ZZS Jihomoravského kraje)

archívne video

Český kardiológ povolal na D1 políciu (Zdroj: policie.cz)

Ako priblížila Zdravotnícka záchranná služba Juhomoravského kraja, Dorotka z Blanenska sedela pri stole a večerala, keď jej zrazu zaskočil kúsok jedla. Rodičia sa jej snažili pomôcť, po zavolaní na tiesňovú linku 155 postupovali podľa rád operátorky, sústo sa však stále nedarilo dostať von. Keď na miesto dorazila lekárska posádka, bolo dievčatko už v bezvedomí a dychy boli iba lapavé, teda nedostatočné.

Zobraziť galériu (6) (Zdroj: ZZS Jihomoravského kraje)

„Bolo treba konať skutočne rýchlo, vyčistili sme ústnu dutinu za použitia odsávačky, pomocou laryngoskopu sme prezreli vstup do dýchacích ciest a našli prekážku. Pomocou klieští sa jedlo podarilo odstrániť. Podali sme kyslík a pacientka po niekoľkých minútach nadobudla plné vedomie. V stabilizovanom stave sme ju odovzdali leteckej záchrannej službe," priblížil vážnu situáciu lekár Peter Sokol, ktorý bol spoločne s kolegami záchranármi Jiřím Nesrovnalom a Zdeňkom Krškom na mieste. Vrtuľník prepravil dievčatko už v stabilizovanom stave do ďalšej starostlivosti na ARO Detskej nemocnice v Brne.

Zobraziť galériu (6) Vrtuľník Dorotku previezol do nemocnice (Zdroj: ZZS Jihomoravského kraje)

Lekár dodal, že aj pri nich stálo šťastie. "Keď sme k domu, kde dievčatko s rodičmi bývajú, prichádzali, museli sme cez železničný prejazd. Vo chvíli, keď sme sa k nemu blížili, prešiel posledný vagón vlaku a závory sa zdvihli. Boli to cenné sekundy navyše,“ opísal.

Rodičia sa zdravotníkom poďakovali

Celá rodina sa po šťastnom konci prišla na boskovickú základňu poďakovať, deti namaľovali pre zdravotníkov krásne obrázky a dokonca vyrobili papierovú nemocnicu aj s heliportom. „Nebyť rýchleho a profesionálne vykonaného ošetrenia od záchranárov, a to v sanitke, aj vo vrtuľníku, neskončilo by to takto šťastne," povedali rodičia malej Dorotky.

(Zdroj: ZZS Jihomoravského kraje)

Poďakovali sa všetkým, ktorí sa podieľali na záchrane života ich dcéry a aj za to, že takto každý deň pomáhajú aj ostatným ľuďom. "Vážime si vás a sme na vás hrdí,“ dodali a prezradili, že Dorotka sa v súčasnej chvíli rozhoduje, či bude raz baletkou alebo záchranárkou.

Zachránená Dorotka si od záchranárov odniesla aj malú sanitku (Zdroj: ZZS Jihomoravského kraje)