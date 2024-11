MIMORIADNY ONLINE Moskva pohrozila reakciou, ak Ukrajina použije západné strely na ruskom území

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA, KYJEV - Ak Ukrajina použije na ruskom území strely dlhého doletu dodávané Spojenými štátmi a ich spojencami, bude to znamenať radikálnu zmenu konfliktu. Rusko v takom prípade zareaguje zodpovedajúcim spôsobom. Podľa tlačových agentúr to dnes uviedlo ruské ministerstvo zahraničia. Moskva už tretím rokom pokračuje v agresii na Ukrajine. Americká diplomacia medzitým uviedla, že je to Rusko, kto konflikt eskaluje nasadením severokórejských jednotiek. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.