Obľúbená aplikácia Slovákov patrí medzi najnebezpečnejšie na trhu: Informácie o vás odosiela nevedno kam

Známa čínska mobilná aplikácia Temu rozhodne patrí medzi najobľúbenejšie aplikácie Slovákov. Ľudia si na nej môžu nakúpiť najrozličnejší tovar za lákavo nízke ceny. Len málokto si však uvedomuje, aká je táto aplikácia nebezpečná. Odborník na kyberbezpečnosť zo spoločnosti Cloud 9 Martin Pulpán v rozhovore pre novinky.cz upozorňuje, že ide o jednu z najnebezpečnejších aplikácií na trhu.

Ako totiž expert varuje, väčšina aplikácií, ktoré sledujú užívateľov a zhromažďujú o nich informácie je z Číny. "Každý tamojší subjekt musí tajným službám, ak o to žiadajú, poskytovať informácie o používateľoch svojich produktov. Veľa aplikácií zbiera informácie, ktoré sa použijú na obchodné účely alebo môžu byť zneužité na špionáž," poznamenal expert.

Najhoršia z nich je pritom Temu, a to najmä variant, ktorý sa používa v operačných systémoch Android. Ten sleduje polohu svojich užívateľov a taktiež im odosiela informácie o obsahu telefónu, ako napríklad SMS. "Na aplikáciu Temu urobilo asi pred trištvrte rokom jedno nezávislé laboratórium testy a preukázalo, že aplikácia tieto dáta odosiela von," skonštatoval Martin Pulpán.

Odhaliť však takéto sledovanie je skutočne náročné. "Väčšina ľudí to bezmyšlienkovite odklikne a nerieši to. Ale aj keď tú aplikáciu chcete obmedziť, musíte byť veľký expert a mať na to nástroje. Napríklad Temu si pri inštalácii nastaví povolenie, ktoré neskôr môže meniť nastavenie podobne ako administrátor. Vždy záleží na tom, ako hlboko je aplikácia integrovaná do systému a čo jej potom systém povolí. A Android je na toto veľmi háklivý. Trošku lepšie je to pri aplikáciách s operačným systémom iOS pre telefóny iPhone," dodal expert.