Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vzhľadom na starnúcu populáciu a nízku pôrodnosť sa Rusko snaží zvrátiť demografický prepad – zvýraznený vojenskou inváziou na Ukrajinu –, ktorý ohrozuje ekonomickú budúcnosť krajiny. Poslanci dolnej komory ruského parlamentu jednomyseľne hlasovali v prospech návrhu zákona, ktorý sa bude vzťahovať na online materiály, reklamu a filmy, ktoré propagujú "odmietanie rodiť deti".

archívne video

Ruskí okupanti dostávajú za svoje zločiny zaslúženú odmenu. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Zákon je zameraný proti obsahu, ktorý propaguje "vedomé odmietanie" mať deti. Jeho tvorcovia uviedli, že nebude využitý ako trest za "osobnú voľbu alebo životný štýl", ale len za propagáciu tohto životného štýlu - aj keď je podľa AFP nejasné, ako sa medzi tým bude v praxi rozlišovať.

Za porušenie bude udeľovaná pokuta

Za porušenie týchto pravidiel bude udeľovaná pokuta vo výške do 400 000 rubľov (3800 eur) pre jednotlivcov a do piatich miliónov rubľov (48 000 eur) pre právnické osoby. Zákon tiež zahŕňa ustanovenie o vyhostení cudzincov uznaných za vinných z porušenia týchto obmedzení.

Legislatíva je podľa predsedu Štátnej dumy Viačeslava Volodina zameraná na "ochranu občanov, najmä dospievajúcej generácie, pred informáciami šírenými v mediálnom priestore, ktoré negatívne ovplyvňujú vývoj ich osobnosti". Zákon umožní, "aby nové generácie našich občanov vyrastali orientované na tradičné rodinné hodnoty," dodal Volodin.

Legislatívu bude na budúci týždeň posudzovať horná komora ruského parlamentu - Rada federácie. Ak ju schváli, pôjde na podpis prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Ako pripomína AFP, v prípade schválenia pribudne k už platným zákonom zakazujúcim propagáciu LGBTQ vzťahov a zmien pohlavia.