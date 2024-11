Putinove plány sú prezradené: Ukrajina mu nikdy nebude stačiť! Prehovoril známy moderátor

Ruský propagandista Sergej Mardan (Zdroj: profimedia.sk)

Mardan patrí k populárnym osobnostiam v Rusku – pravidelne vystupuje v televízii aj v rádiu. Je krajne nacionalisticky zameraný a verí v obnovenie veľkej ruskej ríše, čo ho robí oddaným podporovateľom Putina. Ako uvádza britská stránka Express, vo svojom poslednom vystúpení Mardan naznačil, že dobytie Ukrajiny Putinovi nebude stačiť a tiež možnosť ďalších útokov, napríklad na Pobaltie.

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

„Sme krajinou, ktorá bola porazená v dlhej a významnej konfrontácii – v studenej vojne. Musíme prestať klamať samým sebe a neustále hľadať výhovorky. Stratili sme tretinu našej krajiny. To je porážka. Ale získame to späť. Možno nie všetko, čo sme stratili, ale aspoň to, čo pre nás má hodnotu,“ povedal Mardan počas vysielania s prítomnosťou živého publika.

Mardan je známy svojou ostrou kritikou nielen voči Ukrajine, ale aj voči iným svetovým mocnostiam. V júni sa musel verejne ospravedlňovať za urážky na adresu Srbov, ktorých počas programu prokremeľského propagandistu Vladimira Solovjova nazval okrem vulgarizmov aj nepriateľmi Ruska. Pár dní predtým zase pobúril Číňanov, keď vyhlásil, že Čína nie je „skutočným priateľom“ a že „plánuje ovládnuť svet.“

Číňanov rozhorčil aj výrok, že Rusko musí podrobiť svojich susedov, ako pripomenul týždenník Newsweek. „Rusko je impérium a impérium môže byť len vojenským štátom. A vojenský štát musí bojovať,“ vyhlásil Mardan. Nahnevaní Číňania na sociálnych sieťach reagovali slovami: „Bez podpory Číny by sa Rusko už zrútilo.“

Hoci sa nepredpokladá, že by sa Rusko snažilo o útok na čínske územie, v Európe napätie stále narastá, a sú obavy najmä z možného napadnutia Pobaltia alebo Moldavska.