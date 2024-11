Szijjártó bude rokovať o jazykovom zákone so Žigom aj s Blanárom

Péter Szijjártó (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BUDAPEŠŤ - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó bude na budúci týždeň dvakrát rokovať o novele slovenského zákona o štátnom jazyku. Pre agentúru MTI to uviedol v stredu hovorca maďarského rezortu diplomacie Máté Paczolay, podľa ktorého je konzultácia medzi maďarským a slovenským ministerstvom zahraničných vecí v tejto záležitosti priebežná, informuje spravodajca v Budapešti.

Peter Žiga (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Viaceré maďarské médiá v stredu s odvolaním sa na slovenské mediálne informácie napísali, že novela by okrem iného mala prakticky zakázať používanie maďarského jazyka napríklad na pošte a v autobusoch. Paczolay spresnil, že Szijjártó absolvuje v pondelok budúceho týždňa v Bratislave stretnutie s podpredsedom Národnej rady SR Petrom Žigom, ktorý je poverený výkonom právomocí predsedu NR SR, a vo štvrtok zasa prijme v Budapešti svojho slovenského rezortného partnera Juraja Blanára.

Maďarská vláda zatiaľ urobila všetky potrebné kroky v súvislosti s novelou slovenského zákona o štátnom jazyku a bude naďalej pracovať na tom, aby nemala negatívny vplyv na práva maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, vyhlásil Szijjártó 28. októbra na rokovaní parlamentného výboru pre národnú spolupatričnosť. Ako dodal, je v neustálom kontakte s Blanárom. "Informoval ma, že dôvod a účel tejto novej úpravy jazykového zákona žiadnym spôsobom nevplýva na používanie menšinových jazykov. Takže novela nebola iniciovaná kvôli menšinovým jazykom a nie je zameraná na tieto jazyky," povedal Szijjártó.

Šéf rezortu maďarskej diplomacie vyjadril názor, že spolupráca medzi vládami Maďarska a SR je založená na vzájomnej dôvere a na presadzovaní spoločných záujmov. "Je to dobrý základ na to, aby sme mohli v danej veci konať čo najobozretnejšie a aby sme zabránili opakovaniu toho, čo sa stalo (maďarskej menšine) v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine," uzavrel maďarský minister. Ministerstvo kultúry SR argumentuje, že potreba novelizovať jazykový zákon vyplynula z aplikačnej praxe. Cieľom by malo byť upevnenie postavenia štátneho jazyka či zabezpečenie účinného štátneho dohľadu. Tvrdí, že niektoré ustanovenia zákona doteraz opakovane porušovali tie isté osoby, čo bolo spôsobené nízkymi sadzbami pokút a obmedzenými kompetenciami orgánu dohľadu.