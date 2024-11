Harrisová zakončila svoju kampaň po boku celebrít: Známy moderátor Joe Rogan podporil vo voľbách Trumpa

Donald Trump a Kamala Harrisová (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

FILADELFIA - Demokratická kandidátka v amerických prezidentských voľbách Kamala Harrisová je optimistická a pripravená stať sa novou prezidentkou Spojených štátov. Vyhlásila to v pondelok večer vo Filadelfii v štáte Pensylvánia na svojom poslednom predvolebnom mítingu.

Vyzvala Američanov na hlasovanie podľa jej slov v jednom z najtesnejších súbojov o Biely dom v histórii. Dodala, že v týchto voľbách záleží na každom jednom hlase.

archívne video

V záverečnom prejave v kampani poďakovala svojim priaznivcom za to, že "ukázali, kto je Amerika, a že sme v tom všetci spolu." Uviedla, že voliči majú šancu "obrátiť list za desaťročím politiky, ktorá bola poháňaná strachom a rozdelením", pričom narážala najmä na svojho protikandidáta - republikánskeho nominanta Donalda Trumpa. Jeho meno však v závere kampane takmer vôbec nespomínala, všimla si BBC.

Lady Gaga vystupuje na predvolebnom zhromaždení na podporu demokratickej prezidentskej kandidátky Kamaly Harrisovej pred Múzeom umenia vo Filadelfii (Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Slocum)

Davu povedala, že jej kampaň sa skončila tak, ako sa začala - s optimizmom, energiou, radosťou a "nádejnou budúcnosťou, ktorú spoločne vybudujeme". Na Harrisovej poslednom predvolebnom zhromaždení sa podľa denníka The New York Times zúčastnilo približne 30 000 ľudí.

Oprah Winfrey a Kamala Harrisová (Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Slocum)

Práve Pensylvánia, jeden z najkľúčovejších štátov vo voľbách, bola pre Harrisovú v posledný deň kampane podľa CNN prioritou. V tomto štáte usporiadala niekoľko zhromaždení a svoje predvolebné mítingy zakončila v jeho najväčšom meste po boku amerických celebrít ako speváčky Lady Gaga či moderátorky Oprah Winfreyovej.

Will.i.am (Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke)

Pensylvánia je najväčším nerozhodnutým štátom a obaja hlavní kandidáti v nej bojujú o hlasy 19 voliteľov. Harrisová sa v tomto štáte počas pondelka zúčastnila aj mítingu v Pittsburghu.

Známy moderátor Joe Rogan podporil vo voľbách Trumpa

Známy moderátor Joe Rogan v pondelok večer podporil v amerických prezidentských voľbách republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. Uviedol to na sociálnej sieti X, informuje TASR podľa agentúry Reuters a portálu BBC. "Práve mi oznámili, že Joe Rogan ma podporil, je to skvelé. Ďakujem ti, Joe. To je také milé," reagoval bezprostredne bývalý americký prezident na mítingu v Pittsburghu.

Jeho podcast Joe Rogan Experience je populárny najmä medzi mladými mužskými voličmi. Len nedávno v ňom viedol s Trumpom takmer trojhodinový rozhovor. V polovici októbra pritom volebný tím demokratickej kandidátky Kamaly Harrisovej tiež diskutoval s Roganom o možnej účasti v podcaste, nakoniec sa tak nestalo.

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Carlos Osorio)

Joe Rogan Exprenience je najpopulárnejší podcast v USA a podľa niektorých údajov aj na celom svete. Na platforme Youtube má viac ako 18 miliónov odberateľov. Roganove rozhovory v podcaste bývajú dlhé a väčšinou trvajú viac ako dve hodiny. Napriek tomu má každá epizóda milióny videní. Tá s Trumpom má na Youtube viac ako 45 miliónov vzhliadnutí.

Rogan si do podcastu vyberá hostí zo všetkých oblastí verejného života vrátane kontroverzných osobností. Boli medzi nimi whistleblower Edward Snowden, astrofyzik Neil deGrasse Tyson, kanadský psychológ Jordan Peterson alebo krajne pravicový konšpirátor Alex Jones. Pravidelnými hosťami sú najmä MMA zápasníci z organizácie UFC, v ktorej Rogan moderuje. V podcaste však dáva priestor aj politickým predstaviteľom z oboch hlavných politických strán v USA.

Harrisovú pred voľbami tiež podporilo viacero známych osobností vrátane speváčok Beyoncé a Taylor Swiftovej. Posledné hodiny pred oficiálnym dňom volieb o post hlavy štátu USA trávia obaja hlavní kandidáti na prezidentov na mítingoch v nerozhodnutých štátoch. O víťazovi pravdepodobne rozhodnú voliči v siedmich najviac vyrovnaných štátoch: Nevade, Južnej Karolíne, Pensylvánii, Michigane, Wisconsine, Arizone a Georgii. Prieskumy naznačujú mimoriadne tesný súboj.