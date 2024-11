MIMORIADNY ONLINE Prezidentské voľby v USA: Harrisová proti Trumpovi! TOTO sú najnovšie výsledky

Donald Trump a Kamala Harrisová bojujú o prezidentské kreslo. (Zdroj: SITA/AP)

Najväčší volebný triler na svete sa blíži k rozhodnutiu! Ex-prezident Donald Trump (78, republikán) už cíti víťazstvo, vedie v súboji proti viceprezidentke Kamale Harrisovej (60, demokratka).

Dokonca aj „New York Times“ vidí veľmi vysokú pravdepodobnosť, že vyhrá Trump (87 percent od 4:50). Ak vyhrá štáty Severná Karolína a Georgia – a tak to momentálne vyzerá – bude Harrisová potrebovať volebné hlasy v Michigane, Pensylvánii A Wisconsine.

Harrisová zrušila volebnú párty

7:03 Tím Kamaly Harrisovej očividne počíta s najhorším. Jej poradca Cedric Richmond vystúpil na volebnej párty demokratky na Howardovej univerzite pred mikrofón a ukončil ju. Harrisová sa verejne vyjadrí až v priebehu stredy. Jej prívrženci už opustili párty.

Zdá sa, že na Howard University, kde Kamala Harris sledovala volebnú noc, sa párty skončila. Ešte predtým, ako jej poradca oznámil, že Harris sa dnes už neukáže, jej priaznivci z podujatia odišli. Hudba už tiež skončila.

Reportérka CBS: Harris sa dnes už nebjaví

7:00 Podľa reportérky CBS Shawny Mizelle dnes už demokratická prezidentská kandidátka nebude oslovovať svojich priaznivcov na svojej predvolebnej párty vo Washingtone. Povedal jej to zamestnanec kampane Harrisovej.

6:58 Teraz je to oficiálne: Trump vyhrá dôležitý swingový štát Georgia. Získal 16 voliteľov. Gruzínsko je prvým štátom, ktorý Trump otočil. V roku 2020 tu tesne prehral s Joeom Bidenom.

6:39 Republikánsky exprezident Donald Trump vyhral voľby v Severnej Karolíne, ktorá je jedným z kľúčových štátov pre zisk prezidentského kresla. Uvádza to projekcia agentúry AP. V prvom rozhodnutom kľúčovom štáte získa 16 voliteľských hlasov. Jeho celkový zisk sa tým zvýšil na 230, pričom na víťazstvo je potrebných najmenej 270. Jeho demokratická súperka Kamala Harrisová ich zatiaľ má 187.

6:36 Trump má teraz jasné prvenstvo vo swingovom štáte Georgia – vedie o viac ako 118 000 hlasov. Do sčítania zostáva už len približne 100 000 hlasov. To znamená: Aj keď Harris získa všetky zostávajúce hlasy, už nemôže vyhrať Georgia.

NY Times: Trumpove šance na víťazstvo sú 90 percent

O 6:03 nášho času ukazuje ručička New York Times 90-percentnú pravdepodobnosť výhry Donalda Trumpa.

(Zdroj: New York Times, screenshot)

6:30 Trump je lepší ako rok 2020: Krátko po polnoci na východnom pobreží USA je situácia pre Trumpa výrazne lepšia ako pred štyrmi rokmi. V priemere sa republikánovi darí o 3 percentuálne body lepšie ako pri jeho neúspešnom znovuzvolení.

6:28 Očakáva sa, že ostrovný štát Havaj, domov bývalého prezidenta USA Baracka Obamu, podporí Kamalu Harrisovú. Na konto demokratov pribúdajú ďalší 4 voliči. Ako sa očakávalo, 13 voličov z Virgínie ide k demokratom.

6:27 Žiadne prekvapenie: Trump vyhral Nebrasku. Kvôli špeciálnemu volebnému zákonu v štáte získal len 3 z 5 voličov v štáte, zvyšní 2 idú k Harrisovej.

6:25 Republikánsky poradca: „Pre Trumpa to vyzerá dobre“: Peter Rough, hlavný poradca republikánov, pre BILD povedal, že je optimistický: „Počkajte a uvidíte. Pre Trumpa to vyzerá veľmi dobre, ale bolo by príliš unáhlené povedať, že vec sa skončila.“ Rough už radil americkému prezidentovi Georgovi W. Bushovi.

6:25 Rozhodnutie v Pensylvánii sa blíži: Rozhodnutie vo volebne rozhodujúcom swingovom štáte Pensylvánia sa blíži: CNN očakáva výsledok v priebehu nasledujúcej hodiny. Trump vedie s 51,3 % hlasov oproti Harrisovým 47,6 %. S 82 % spočítaných hlasov je Trump s 2 943 579 pred Harrisovými 2 730 482. Náskok 213 097 hlasov.

6:22 Republikáni majú v Senáte väčšinu: Republikáni prevezmú väčšinu v novom americkom Senáte. Vyjasnilo sa to v stredu večer po víťazstve ich kandidátov v Západnej Virgínii a Ohiu. Snemovňu Kongresu v súčasnosti ovládajú demokrati. Vo voľbách bola obsadená tretina miest. Situácia v Snemovni reprezentantov bola spočiatku nejasná.

Takto to vyzerá v swing štátoch

Trump momentálne vedie vo všetkých rozhodujúcich swingových štátoch – okrem Severnej Karolíny však ešte nič nie je rozhodnuté. Toto je aktuálny stav:

▶︎ Pensylvánia: Trump 51,2 %, Harris 47,7 %

▶︎ Georgia: Trump 50,9 %, Harris 48,2 %

▶︎ Wisconsin: Trump 50,6 %, Harris 47,8 %

▶︎ Michigan: Trump 51,1 %, Harris 47,1 %

▶︎ Arizona: Trump 49,6 %, Harris 49,5 %

▶︎ Severná Karolína: Trump 50,7 %, Harris 47,8 %. Tento štát je rozhodnutý, Trump vyhráva.

▶︎ Nevada: sčítavanie práve začalo.

Prívrženci Harrisovej už opúšťajú volebnú párty

6:18 Vzdal sa už nádejí? Mnohí prívrženci Harrisovej už opúšťajú volebnú párty demokratov vo Washingtone, D.C.

6:01 V utorkových 23:00 východoamerického času (dnes 05:00 SEČ) bolo hlasovanie ukončené vo všetkých amerických štátoch okrem Aljašky a Havaja.

6:00 Republikánsky exprezident Donald Trump si podľa projekcií agentúry AP ako prvý pripísal víťazstvo v jednom z kľúčových štátov, keď ovládol Severnú Karolínu. Predtým mu médiá prisúdili očakávané víťazstvá v Texase, na Floride a niekoľkých ďalších štátoch, viceprezidentka za Demokratickú stranu Kamala Harrisová zase získala Kaliforniu, New York a ďalšie tradičné bašty demokratov.

5:58 AP - Swingový štát Severná Karolína ide do Trumpa: Pre republikána by to bol veľmi dôležitý štát na ceste do Bieleho domu: Severná Karolína so 16 voličmi podporuje podľa tlačovej agentúry AP k Donaldovi Trumpovi. Potom by sa rozhodlo o prvom stave švihu.

5:57 Ako sa očakávalo, Kamala Harris vyhrá v Oregone – a má ďalších 8 hlasujúcich.

5:56 CNN - Ticho na volebnej párty Harrisovej: Spravodajská stanica CNN uvádza, že na volebnom večierku Kamaly Harrisovej v hlavnom meste Washington je v súčasnosti prevažne ticho. Demokrati v súčasnosti hľadajú „svetlé miesta“ na volebnej mape a uvedomujú si, že prichádzajúce výsledky sú pre Kamalu Harrisovú vážnym „varovným signálom“.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh)

5:50 Kalifornia pre Harrisovú, Idaho pre Trumpa: Všetko iné by bolo obrovským prekvapením. Kamala Harrisová získava najľudnatejší americký štát Kaliforniu, čím získava 54 voliteľov. Trump si pripisuje ďalších 4 voliteľov z Idaha.

5:48 Trump vedie aj v Georgii: Geargia je čoraz červenšia – Trump by mohol vyhrať aj dôležitý swingový štát na juhu, ktorý by tu viedol s 51 až 48,2 percentami. Pred štyrmi rokmi tu vyhral Biden s rozdielom 11 000 hlasov. Už vtedy Trump v štáte dlho viedol.

5:47 Harrisová má medzi mladými voličmi slabé výsledky: Mladí občania USA zjavne tento rok volili demokratov výrazne menej ako v roku 2020. Podľa povolebných prieskumov Fox News vedie Harrisová medzi voličmi do 30 rokov, no len o 8 percentuálnych bodov. Pre porovnanie: Joe Biden pred štyrmi rokmi v tejto skupine voličov porazil svojho protikandidáta Donalda Trumpa o plných 24 percentuálnych bodov.

5:45 Kyvadlo „NY Times“ je teraz na 87 percentách: Pravdepodobnosť víťazstva Trumpa sa podľa New York Times zvyšuje a zvyšuje a teraz je 87 percent.

(Zdroj: New York Times/ screenshot)

5:43 Svoj hlas odovzdal aj syn Donalda Trumpa Barron. Barron mal v marci 18 rokov, čo znamená, že dnešné hlasovanie bolo jeho premiérou. 2,06 metrový tínedžer mohol hlasovať za otca.

Mama Melania zverejnila na Instagrame fotku svojho syna vo volebnej miestnosti. „Hlasoval prvýkrát – za svojho otca,“ napísala manželka Donalda Trumpa a pridala hashtag #proud.

Prieskum sa mýlil – Trump vyhral Iowu

Len pred tromi dňami prekvapil štát Iowa prieskumom: Podľa denníka „Des Moines Register“ predbehla Kamala Harrisová Trumpa o 47 percent ku 44 percentám. Teraz sa ukazuje: predpoveď sa nenaplnila. Preteky sú rozhodnuté, Trump po sčítaní 60 percent hlasov neohrozene vedie s 56 ku 42,5 percenta - vyhráva Iowu!

5:40 S 51 až 48 percentami Trump pokračuje v rozširovaní svojho náskoku v rozhodujúcom swingovom štáte Pensylvánia – so spočítanými takmer 60 percentami hlasov. Georgia a Severná Karolína tiež pokračujú v pohybe republikánskym smerom.

NY Times: Trumpova šanca na víťazstvo je 82 percent!

Kyvadlo New York Times sa naďalej pohybuje smerom k Donaldovi Trumpovi. Noviny teraz odhadujú, že existuje 82-percentná šanca, že vyhrá Trump.

Hlavný dôvod: Trumpovo vedenie v dôležitom swingovom štáte Pensylvánia (ktorý v roku 2020 tesne prešiel k demokratom). Tam je to 51 až 49 percent pre Trumpa, pričom sa počítalo 58 percent.

Trumpovi sa tentoraz darí lepšie aj v iných štátoch ako Gruzínsko (tiež nedávno „modré“, t.j. demokratické) či Severná Karolína ako pred štyrmi rokmi.

5:30 Ďalší stav pre Trumpa: S takmer 56 percentami vedie jednoznačne k Trumpovi aj Ohio – republikán tak zbiera ďalších 17 voličov. Ohio bolo kedysi klasickým swingovým štátom, ale Trump teraz vyhral štát tretíkrát za sebou. Demokrati tu naposledy zvíťazili v roku 2012 (opätovné zvolenie Baracka Obamu).

5:25 Colorado pre Harrisovú, Mississippi pre Trumpa: O dvoch ďalších štátoch bolo rozhodnuté. Harrisová vyhrala 10 volebných hlasov z Colorada, Trump ďalších 6 hlasov z Mississippi.

5:20 Fanúšikovia Hamasu na Times Square

Palestínski aktivisti demonštrujú na Times Square v New Yorku. Niektorí z nich sú maskovaní a nosia aj zelené čelenky od teroristickej skupiny Hamas.

5: 17 Trump vyhral dva štáty Montana (10 hlasov) a Utah (6 hlasov). Štáty „nadjazdu“ sú pre republikánov považované za bezpečnú stávku – už desaťročia hlasujú červenou farbou.

5:15 Rozhodnuté: Trump jednoznačne vyhráva v štáte Louisiana (8 voličov).

„NY Times“: Vysoká pravdepodobnosť víťazstva Trumpa!

5:06 New York Times je úplne bez podozrenia, že by fandil Donaldovi Trumpovi. Napriek tomu ich webová stránka ukazuje, že s viac ako dvoma tretinami (až 69 percent) pravdepodobnosti sa očakáva Trumpovo víťazstvo.

Dôvod: Trump vedie v štátoch Georgia a Severná Karolína. Ak by tieto dva štáty získal, Harrisová by musela vyhrať tri kľúčové štáty na severe (Michigan, Pensylvániu a Wisconsin).

Nie je to nemožné, ale je to ambiciózne. Aktuálny stav v troch štátoch, ktoré Harrisová MUSÍ získať: vedie tesne, ale zatiaľ bolo spočítaných len málo hlasov.

5:05 - Štát New York je tradične demokratický – a je tomu tak aj tentoraz. Kamala Harrisová získava 28 volebných hlasov od štátu.

5:02 Štát Virgínia sa nepovažuje za klasický swing štát. Pred štyrmi rokmi tu vyhral Joe Biden o neuveriteľných 10 percentuálnych bodov nad Donaldom Trumpom. Nastal tento rok prekvapivý obrat? Podľa CNN je aktuálne spočítaných 59 percent hlasov – a Donald Trump vedie o 1,2 percentuálneho bodu!

5:01 More červených „MAGA“ klobúkov („Make America Great Again“) a mnoho žien v obtiahnutých, červených šatách: nálada je čoraz bujnejšia na veľkej „Watch Party“ republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa vo West Palm Beach (Florida) – s každým štátom, ktorý sa Trumpovi podarilo dostať do červeného stĺpca. Povzbudzujúce exit polly a predovšetkým spočiatku nečakane slabší výkon jeho protikandidáta Kamaly Harrisovej (60) vyvolali v davoch besnenie.

Trump si prenajal kongresové centrum, aby dal tisíckam svojich priaznivcov možnosť žúrovať počas volebnej noci. A samozrejme tiež, aby mohol vysielať „noc svojho života“, ako povedali hostia párty, po celej krajine a vo svete s obrovským mediálnym kontingentom.

Upútalo pozornosť veľké pódium s viac ako tuctom amerických vlajok. Trumpa tam čakali na vyvrcholení večierku – pravdepodobne s Elonom Muskom (53). Technologický miliardár najprv sledoval prvé výsledky volieb spolu s Trumpom v Mar-a-Lago.

5:00 CNN vyhlasuje, že Illinois (19 voličov) a Rhode Island (4 voliči) sa rozhodli: Oba štáty podporujú Kamalu Harrisovú - podľa očakávania.

Voľby aj do Senátu

V utorok sa konajú nielen prezidentské voľby, voliči vyberali tiež nové zloženie Snemovne reprezentantov, tretinu Senátu, niekoľko guvernérov a vyjadriť sa budú môcť aj v sérii miestnych referend. Hlavnú pozornosť médií, Američanov i zahraničia však púta práve súboj o Biely dom, pretože úrad amerického prezidenta je radený k tým najmocnejším na svete.Či bude o výsledku jasno ešte o volebnej noci, závisí od rozdielov v kľúčových štátoch. V prípade tesných výsledkov v nich pravdepodobne dôjde aj na právne spory, čo môže čakanie na výsledok predĺžiť aj o niekoľko dní.

(Zdroj: SITA/AP/Matt Rourke)

S Trumpom sa mal pôvodne o post šéfa Bieleho domu stretnúť súčasný americký prezident Joe Biden, ten ale pre pochybnosti ohľadom svojej kondície a kvôli veku zo súboja odstúpil a nahradila ho práve Harrisová.

Hlavnými témami predvolebnej kampane boli podobne ako v minulosti ekonomická prosperita, migrácia, držanie zbraní či právo na potrat, trochu utopená zostala vojna na Ukrajine. Harrisová rovnako ako súčasný prezident Biden sľubuje Ukrajine ďalšiu hospodársku a zbrojársku podporu, Trump naopak pomoc krajine napadnutej Ruskom spochybňuje. Republikánsky kandidát opakovane tvrdil, že má plán na rýchle ukončenie vojny.

Jedna z posledných relevantných prognóz pred voľbami: Trump tesne prehrá

Britský inštitút pre výskum verejnej mienky Focaldata sa pár hodín pred americkými voľbami tiež zaoberal ich výsledkami a tvrdil, že už s veľkou istotou vie, kto vyhrá voľby v USA v roku 2024. Podľa jeho predpovede Donald Trump prehrá so svojou demokratickou rivalkou Kamalou Harrisovou.

Podľa spravodajského portálu "Politico" je spoločnosť Focaldata známa svojimi mimoriadne presnými a spoľahlivými prognózami. Inštitút pri svojich predpovediach používa proprietárnu metódu zostavovania a analýzy nazvanú MRP, ktorá sa v posledných rokoch ukázala ako mimoriadne úspešná pri predpovedaní britských volieb.

Čo znamená MRP? Skratka predstavuje "multilevel regression and post-stratification" (v preklade: viacúrovňová regresia a následné prevrstvenie). Ide o štatistický model, ktorý používajú výskumníci verejnej mienky na odhad volebných výsledkov na úrovni štátov. Pri tom sa použije veľká celonárodná vzorka a následne sa využívajú demografické údaje na odhad výsledkov na úrovni obvodov alebo štátov.

Trump prehrával s Kamalou Harrisovou v swing štátoch

Kombinácia výsledkov MRP s rozsiahlym online prieskumom v swing štátoch vytvorila podľa Focaldata nasledujúce predpovede:

Kamala Harrisová pravdepodobne zvíťazí v Michigane s náskokom takmer 5 bodov.

V Nevade sa očakáva náskok približne 2 body pred Donaldom Trumpom.

V Pensylvánii a Wisconsine taktiež Kamala Harrisová zvíťazí s tesným náskokom.

V Georgii a Severnej Karolíne je Donald Trump tesne pred Kamalou Harris.

V Arizone sú údaje z prieskumov a MRP modelovanie rozdelené.

Šokujúca správa pre Donalda Trumpa krátko pred voľbami v USA

„Náš MRP model počas celého volebného boja ukazoval na víťazstvo Trumpa, až v poslednej aktualizácii prekonali demokrati o tesný náskok,“ vysvetlil vedúci výskumu James Kanagasooriam pre „Politico“. Podľa Focaldata to však bude veľmi tesné víťazstvo pre Kamalu Harrisovú. „Síce sa prikláňame skôr k demokratom, ale iba s veľmi tesným náskokom,“ povedal James Kanagasooriam.