Silné záplavy v Španielsku: Počet obetí vzrástol na 202!

Záplavy v Španielsku (Zdroj: SITA/AP Photo/Manu Fernandez)

archívne video

Predseda a podpredseda vlády k novým zdrojom na boj proti povodniam (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na pomoc s pátraním po nezvestných a s odstraňovaním následkov najhorších záplav v krajine za niekoľko desaťročí dnes poslalo španielske ministerstvo obrany ďalších 500 vojakov. Celkovo ich tak pomáha vo Valencii už 1700. Voda a bahno poškodili cesty, strhali mosty, zaplavili domy a v uliciach sú stále stovky zničených áut, ktoré prívalové dažde zmietli z komunikácií. Valencijská vláda dnes tiež poďakovala dobrovoľníkom za pomoc, ale vyzvala ich, aby nejazdili do postihnutých oblastí, pretože tým ďalej komplikujú premávku na zničených cestách a obmedzujú prejazd záchranných zložiek.

Niektoré úseky železnice sú poškodené

Minister dopravy Óscar Puente dnes povedal, že dúfa v obnovenie prevádzky na vysokorýchlostnej železnici medzi Valenciou a Madridom do dvoch týždňov, hoci predtým hovoril až o troch týždňoch. Dnes uviedol, že niektoré úseky nie sú tak poškodené, ako sa pôvodne ministerstvo domnievalo. Skeptický bol ale strán prímestských vlakov do Valencie. Tri z piatich liniek majú podľa neho dlhé úseky veľmi poškodené a potrvá "mesiace" kým budú opravené. Na zvyšných dvoch by však mohla byť prevádzka obnovená čoskoro.

Obyvatelia sa pozerajú na zničené autá po záplavách vo Valencii. (Zdroj: TASR/AP/Alberto Saiz)

V celom Španielsku pokračuje trojdňový štátny smútok, ktorý vláda vyhlásila od štvrtka do soboty. Záplavy si doteraz vyžiadali 202 obetí vo Valencii, dve osoby kvôli nim zomreli v Kastílii-La Mancha a jedna v Andalúzii. K najhoršie postihnutým valencijským mestám patrí obec Paiporta, kde kvôli záplavám zomrelo 62 ľudí a ďalší sa nezvestní. Počet obetí v regióne Valencie je taký vysoký, že kapacity priestorov mestského súdu na identifikáciu obetí už nestačia a mesto preto vyčlenilo na tento účel pavilón veľtrhového paláca vo Valencii.

Meteorológovia vyhlásili varovania

České ministerstvo zahraničia nemá informácie, že by medzi mŕtvymi či zranenými boli Česi, informoval dnes tlačový odbor ministerstva. Aj dnes meteorológovia vyhlásili v niektorých oblastiach druhý a niekde aj prvý stupeň varovania pred silnými dažďami. Pršať má na západe Andalúzie, na severovýchode Valencie, v Katalánsku či na Baleároch. Druhý najvyšší stupeň varovania dnes vydala španielska meteorologická agentúra Aemet pre dva z Baleárskych ostrovov - Mallorku a Menorku, kde sa dnes popoludní očakávajú búrky a intenzívne dažde. Tamojšie úrady už kvôli tomu oznámili od 14.00 h uzavretie parkov a cintorínov.

Miestne médiá tiež informovali, že polícia do utorka zadržala päť desiatok ľudí kvôli rabovaniu obchodov v oblastiach zasiahnutých záplavami vo Valencii. České cestovné kancelárie Čedok, Alexandria a Travel Family klientov v zasiahnutých oblastiach nemajú. "V Málage a na pobreží Andalúzie bolo 60 klientov, ktorí sa dnes neskôr popoludní vracajú podľa plánu - tam ale problémy s povodňami neboli. V najbližších týždňoch do zaplavených miest zájazdy neorganizujeme," povedala hovorkyňa Čedok Klára Divíšková.

Výkonná riaditeľka Asociácie českých cestovných kancelárií a agentúr Katarína Chaloupková uviedla, že sa v zasiahnutých oblastiach môžu nachádzať predovšetkým individuálni cestujúci. "Avšak vzhľadom na prognózy počasia bol priestor vrátiť sa do ČR," doplnila. Letisko Praha podľa jeho tlačovej hovorkyne neeviduje žiadne zrušené lety strán Španielska, ani obmedzenia prevádzky, a nemá ani informácie, že by k nejakému obmedzeniu prevádzky malo dôjsť.