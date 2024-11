Opitý muž (45) šokoval strážnikov: Tester nedokázal zmerať jeho promile! EXTRÉM, koľko nakoniec nafúkal

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Policajti zastavili dvoch opitých kamionistov (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

Hliadka strážnikov prišla muža skontrolovať do električkovej slučky v Rečkoviciach vo štvrtok napoludnie po telefonáte vodičky dopravného podniku. S pomocou cestujúceho vraj muža odtiahla z blízkosti koľají, pri ktorých ležal silno opitý. Mala obavy, aby sa nevrátil späť k trati a neohrozil tak svoj život. "Moment prekvapenia pre hliadku nastal, keď ešte stále ležiaceho muža povzbudzovala na podstúpenie dychovej skúšky. Prístroj totiž po prvom pokuse ukázal, že príliš vysokú hodnotu ani nedokáže zmerať. Technické maximum tohto konkrétneho zariadenia sa pritom pohybuje okolo šiestich promile," uviedol hovorca.

Strážnici preto mužovi zavolali záchrannú službu a s drobným časovým odstupom nechali dotyčného znova dýchať do alkohol testera. Zobrazil extrémnu hodnotu 5,38 promile, ktorá môže byť aj smrteľná. Za hranicu, pri ktorej hrozí upadnutie do bezvedomia a smrť, je považovaná hodnota štyroch promile.

(Zdroj: Getty Images)

Niektorí ľudia sú schopní znášať alkohol výrazne lepšie. Príkladom je traktorista Milan Čurda, ktorého pred rokmi zadržali policajti za volantom vozidla, keď nadýchal osem promile alkoholu. V roku 2018 lekári ošetrovali hubára z Ostravska so zlomeným členkom, ktorý mal v krvi dokonca 8,83 promile alkoholu. Za svetového rekordéra je považovaný Poliak, ktorý po oslave s kamarátmi nadýchal 12,3 promile.

Zdravotníci si muža v Brne prevzali do svojej starostlivosti a po ošetrení ho odviezli do nemocnice. Je podozrivý z porušenia takzvaného tabakového zákona, pretože sa v tomto stave zdržiaval na nástupišti hromadnej dopravy. V správnom konaní mu hrozí pokuta do 20 000 korún (789 eur).