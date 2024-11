Američania zradili dôveru Zelenského: Zverejnili TÚTO utajenú komunikáciu, Ukrajina zúri!

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco)

Podľa ukrajinskej strany malo ísť o dôvernú časť rozhovoru a súčasť mierového plánu. Prezident Zelenskyj chcel využil strely dlhého doletu s plochou dráhou letu Tomahawk ako prostriedok na odstrašenie. Denníku The New York Times túto informáciu potvrdili americkí úradníci, no požadovali zachovanie anonymity.

Únik dôverných informácií stihol okomentovať aj prezident Zelenskyj, ktorého tieto správy rozhorčili. „Ako mám rozumieť týmto správam?“, uviedol Zelenskyj pre The Kyiv Independent. „Znamená to, že medzi partnermi nie je žiadna dôvera,“ dodal a upresnil, že strely mali byť použité iba v prípade, že Rusko odmietne ukončiť vojnu. „Povedal som, že je to preventívna metóda a bolo mi povedané, že by to bola eskalácia,“ dodal.

Prezident Zelenskyj predstavil svoj plán víťazstva pred dvoma týždňami. Ten má obsahovať päť bodov a tri tajné dodatky a najdôležitejšou podmienkou je pre nich požiadavka pozvania Ukrajiny do NATO. Strely Tomahawk s plochou dráhou letu majú dostrel 2400 kilometrov, teda sedemkrát dlhší ako strely systému ATACAMS, ktoré Ukrajina dostala tento rok v obmedzenom množstve.