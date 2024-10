Orbán v Tbilisi: Gruzínci nedovolili, aby sa ich krajina stala druhou Ukrajinou

gruzínsky premiér Irakli Kobachidze (vľavo) a predseda maďarskej vlády Viktor Orbán (Zdroj: SITA/Georgian Prime Minister Press Office via AP)

"Výsledok volieb v Gruzínsku je jednoznačný, samotné voľby boli slobodné a demokratické, v Európe sa o nich ešte ale bude diskutovať," dodal Orbán. Premiér poznamenal: že počas volebnej kampane nechcel prísť do Gruzínska, pretože by sa zdalo, že chce zasahovať do rozhodovania Gruzíncov, preto radšej počkal na výsledky volieb. Maďarsko a Gruzínsko sú si podľa neho podobné. "Ste národ bojovníkov za slobodu, aj my sme taký národ. Sme obklopení veľmocami, ako aj vy, vždy sme museli bojovať za suverenitu a slobodu," povedal.

Orbán zablahoželal gruzínskemu premiérovi Iraklimu Kobachidzemu k jeho volebnému víťazstvu a podotkol, že sledoval diskusiu okolo volieb a hodnotenia medzinárodných organizácií a videl, že nikto sa neodváži spochybniť, že tieto voľby boli slobodné a demokratické.

Správy maďarských pozorovateľov boli jednoznačne pozitívne

"Napriek všetkým kritickým komentárom sa nikto neodváži zájsť tak ďaleko. Robia to dobre, keďže aj my Maďari sme vyslali pozorovateľov, boli sme tu, na vlastné oči sme videli, čo sa deje," zdôraznil predseda maďarskej vlády a dodal, že správy maďarských pozorovateľov boli jednoznačne pozitívne a informovali o slobodných a demokratických voľbách.

Orbán pripomenul, že Maďarsko susedí s Ukrajinou, takže vie, aká je vojna, a uvedomuje si aj hodnotu mieru. "Maďarsko je v Európe promierovou krajinou a veľmi si vážime vaše úsilie, že ste tiež na strane mieru. Nikto nechce zničiť vlastnú krajinu a zatiahnuť ju do nezmyselnej vojny, preto chápeme rozhodnutie obyvateľov Gruzínska, ktorí hlasovali za mier," povedal maďarský ministerský predseda.