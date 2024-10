Toto si myslí Harrisová o Trumpovi! Je posadnutý pomstou a túži po nekontrolovanej moci

Donald Trump a Kamala Harrisová (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

"Je to niekto, kto je labilný, posadnutý pomstou, pohltený krivdou a túžiaci po nekontrolovanej moci," povedala Harrisová na adresu Trumpa. "Ale Amerika, dnes večer som tu, aby som povedala - to nie sme my... Každý z vás má moc začať písať ďalšiu kapitolu najvýnimočnejšieho príbehu, aký sa kedy odohral," dodala na zhromaždení v parku Ellipse neďaleko Bieleho domu vo Washingtone.

archívne video

Atmosféra vo volebnej centrále Ivana Korčoka po zverejnení prvotných výsledkov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prezidentská kandidátka Demokratickej strany predniesla svoj prejav týždeň pred voľbami na mieste, kde Trump po porážke v predchádzajúcich voľbách podnecoval dav, ktorý následne 6. januára 2021 zaútočil na americký Kapitol.

Harrisovej volebný tím tvrdí, že na zhromaždení sa zúčastnilo 75 000 ľudí. Agentúra AFP tento údaj nedokázala bezprostredne overiť, no informovala o nezvyčajne veľkom dave. Harrisová sľúbila, že na rozdiel od Trumpa bude "prezidentkou pre všetkých Američanov". Republikánskeho kandidáta obvinila, že chce uväzniť svojich nepriateľov.