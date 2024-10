Harrisová má obrovskú podporu! TÁTO rocková legenda za ňou stojí, varuje pred americkým tyranom Trumpom

(Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke)

"Kandiduje preto, aby sa stala 47. prezidentom Spojených štátov. Donald Trump kandiduje, aby sa stal americkým tyranom," povedal 75-ročný spevák na zhromaždení v Atlante v štáte Georgia. "Nerozumie tejto krajine, jej dejinám ani tomu, čo znamená byť americký, preto 5. novembra dávam svoj hlas Kamale Harrisovej a Timovi Waltzovi," dodal Springsteen, pričom spomenul aj meno demokratického kandidáta na viceprezidenta.

Ďalej povedal, že na míting prišiel preto, aby "oponoval" Trumpovi a jeho kandidátovi na viceprezidenta J.D. Vanceovi. "Chcem prezidenta, ktorý si ctí ústavu, ktorý neohrozuje našu demokraciu, ale chce ju chrániť a viesť, ktorý verí v právny štát a pokojné odovzdanie moci, ktorý bude bojovať za právo ženy mať na výber a ktorý chce vytvoriť ekonomiku pre strednú triedu, ktorá bude slúžiť všetkým našim občanom," pokračoval Springsteen. "V týchto voľbách je len jeden kandidát, ktorý si tieto zásady váži: Kamala Harrisová," dodal.

Na mítingu zahral tri svoje piesne The Promised Land, Land of Hope and Dreams a Dancing in the Dark. Springsteen je jedným z najobľúbenejších umelcov v USA a v minulosti podporil aj ďalších prezidentských kandidátov demokratov Johna Kerryho, Baracka Obamu, Hillary Clintonovú a Joea Bidena.

Harrisovú mieni podporiť aj 42-ročná popová hviezda Beyoncé

Viaceré americké médiá informovali, že spolu s ňou sa zúčastní na piatkovom mítingu v Houstone v štáte Texas. Podujatie, na ktorom zaspieva aj country legenda Willie Nelson, je jedným z vrcholov záveru predvolebnej kampane. Pred niekoľkými mesiacmi dala Beyoncé, 32-násobná víťazka ceny Grammy, Harrisovej povolenie hrať na mítingoch svoj hit Freedom.

Trump by po znovuzvolení okamžite odvolal špeciálneho prokurátora

Republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump okamžite odvolá špeciálneho prokurátora Jacka Smitha, ak vyhrá novembrové voľby. Povedal to vo štvrtok v rozhovore s konzervatívnym moderátorom Hughom Hewittom, informovali agentúry AFP a AP. Na otázku, či po nástupe do funkcie by si najprv udelil milosť alebo odvolal Smitha, Trump odpovedal: "Je to také jednoduché. Vyhodil by som ho do dvoch sekúnd. Bude jednou z prvých vecí, ktoré sa budú riešiť." Trump označil Smitha, ktorý podlieha americkému ministerstvu spravodlivosti, za "veľmi nečestného človeka".

Smith, ktorého do funkcie vymenoval v roku 2022 minister spravodlivosti Merrick Garland, vzniesol obvinenia voči Trumpovi za jeho snahy zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020 a narábanie s utajovanými dokumentmi, ktoré sa našli v jeho rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Trestné konanie v prípade týkajúcom sa dokumentov však Trumpom vymenovaná sudkyňa Aileen Cannonová zastavila. Zdôvodnila to tým, že Garland porušil ústavu, keď na vyšetrenie tejto kauzy vymenoval osobitného vyšetrovateľa. Smith sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal. Trump v rozhovore s Hewittom vyzdvihol Cannonovú ako "odvážnu a brilantnú sudkyňu".

Právnici bývalého prezidenta USA medzitým podali návrh aj na zastavenie vyšetrovania jeho snáh zvrátiť výsledky volieb, pričom takisto argumentujú, že Smith bol vymenovaný nezákonne. Americký prezident nemá právomoc odvolať špeciálneho prokurátora, ak však bude Trump znovu zvolený, mohol by vymenovať nového ministra spravodlivosti, ktorý by tak mohol urobiť. Trumpom vymenovaný minister by tiež mohol zamietnuť federálne žaloby voči nemu.