Desivé varovanie generála NATO: Rusko treba brať vážne! Po vojne bude ešte silnejšie, TOTO je dôvod

Vrchný veliteľ NATO Christopher Cavoli (Zdroj: SITA/AP Photo/Seth Wenig)

Vrchný veliteľ NATO Christopher Cavoli varuje, že ruská armáda sa napriek stratám v ukrajinskej vojne stáva pre alianciu nebezpečným protivníkom. „Na konci ukrajinskej vojny, nech už to vyzerá akokoľvek, ruská armáda bude silnejšia ako dnes,“ povedal Cavoli pre nemecký Spiegel. NATO by si nemalo robiť ilúzie o vojenskej sile Ruska. "Ruské ozbrojené sily sa učia, zdokonaľujú, implementujú skúsenosti z vojny," povedal Cavoli.

archívne video

Intenzívny výcvik ukrajinských vojakov - budúci velitelia čaty si zdokonaľujú svoje bojové schopnosti. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Najvyšší veliteľ spojeneckých síl v Európe vyzval NATO, aby sa rýchlo pripravilo na hrozbu. Rusko sa stane protivníkom, ktorý má vážne vojenské schopnosti a „jasný zámer“, povedal Cavoli. „Preto musíme byť pripravení a potrebujeme ozbrojené sily, ktoré sa tomu dokážu postaviť,“ žiadal americký generál.

Nové obranné plány aliancie a z nich vyplývajúce dodatočné požiadavky na jednotlivých partnerov NATO musia byť podľa Cavoliho implementované rýchlo. "Keď hovorím rýchlo, myslím tým, že musíme byť rýchlejší ako Rusi," povedal štvorhviezdičkový generál.

"Dve percentá nestačia" - je to "minimum"

Cavoli ako vrchný veliteľ pripravoval počas posledných dvoch rokov nové plány pre obrannú situáciu NATO. Od toho sa teraz odvíjajú ďalšie vojenské požiadavky pre jednotlivé štáty NATO. "Celé NATO musí výrazne rozšíriť vojenské kapacity svojich ozbrojených síl," povedal Cavoli. V dvojitom rozhovore spolu s generálnym inšpektorom Carstenom Breuerom vyzvali jednotlivé členské štáty k vyšším vojenským výdavkom.

Podľa Cavoliho už tzv. dvojpercentný cieľ NATO nestačí. "Všetci partneri NATO zistia, že dve percentá nie sú dostatočné, keď predložíme špecifické vojenské požiadavky pre jednotlivé štáty," povedal americký generál. "Pre mňa sú dve percentá len minimum."

Breuer zdôraznil, že realizácia nových obranných plánov je z vojenského hľadiska nevyhnutná. "Jednoducho neexistuje alternatíva k týmto plánom a ich realizácii," uviedol Breuer. Podľa jeho slov nemožno "ani hrozbu, ani potrebu dostatočných vojenských prostriedkov poprieť".