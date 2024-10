Šokujúce odhalenie Trumpovho ghostwritera: Spisovateľ prehovoril! Exprezident má poruchu osobnosti

Exprezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

Pár týždňov pred americkými voľbami prichádza do kín film, ktorý sleduje vzostup Donalda Trumpa na realitného magnáta. Film je kontroverzný. „The Apprentice“ vykresľuje republikánskeho kandidáta na prezidenta ako násilníka, okrem iného aj práca režiséra Aliho Abbasiho ukazuje, ako trauma z detstva zmenila Trumpa na „psychopata“. Sú však predstavy skutočne pravdivé? Bývalý Trumpov ghostwriter Tony Schwartz to vysvetľuje v komentári v New York Times. Hovorí aj o Trumpovej psychike.

Bývalý americký prezident Donald Trump

Schwartz je americký novinár. V mene neskoršieho amerického prezidenta Donalda Trumpa napísal v rokoch 1985 až 1987 ako ghostwriter knihu „Trump: The Art of the Deal“. V „New York Post“ prezrádza, ako vtedy zažil Trumpa a či film „The Apprentice“ súhlasí s jeho vlastnými postrehmi.

Trauma z detstva mala významný vplyv na Trumpov život v dospelosti

„Od mojej spolupráce s pánom Trumpom som dospelý život strávil štúdiom, písaním a prácou s vedúcimi osobnosťami a inými výkonnými jednotlivcami,“ začína Schwartz svoje vyjadrenie. „Zameriaval som sa najmä na to, ako ich rané detské skúsenosti ovplyvnili ich životy v dospelosti – väčšinou nevedome – a na skúmanie často veľkej priepasti medzi tým, ako sa prezentujú navonok, a tým, čo cítia vo svojom vnútri. Pán Trump pre mňa vždy bol najlepším príkladom,“ dodáva novinár.

Toto sú lekcie, ktoré sa Schwartz o Trumpovi naučil

Schwartz, ktorý často vyjadril ľútosť nad tým, že pomáhal budovať Trumpovu značku, povedal, že jeho skúsenosti s písaním knihy, ktorú teraz považuje za „neúmyselné fiktívne dielo“, mu ukázali dva dôležité aspekty o Trumpovi:

„Prvým ponaučením je, že nedostatok svedomitosti môže byť hlavnou výhodou, pokiaľ ide o získanie moci, pozornosti a bohatstva v spoločnosti, kde väčšina ostatných ľudí dodržiava spoločenskú zmluvu,“ napísal Schwartz.

napísal Schwartz. "Druhé ponaučenie je, že nič, čo pre seba dostaneme z vonkajšieho sveta, nemôže dostatočne nahradiť to, čo nám chýba vo vnútri."

Trump mal s otcom ťažký vzťah

Trumpov bývalý ghostwriter tiež referuje o Donaldovom „neukojiteľnom smäde byť stredobodom pozornosti“, ktorý z veľkej časti pripisuje svojmu nepochybne „transakčnému“ vzťahu s jeho otcom, ktorý „otvorene pohŕdal akýmkoľvek uznaním alebo prejavom slabosti či zraniteľnosti“. Schwartz vysvetľuje: "Stále si pamätám chlad, ktorý som pocítil, keď pán Trump povedal tieto slová, ako keby bolo v poriadku mať takmer úplne transakčný vzťah s jeho otcom."

„Treba vedieť, že najväčší vplyv na Trumpa mali jeho otec Fred Trump a jeho mentor a právnik Roy Cohn. Trump sa už v mladosti naučil, že chvastanie a odvaha môžu nahradiť skutočné úspechy,“ hovorí Schwartz a dodáva, že Cohn ho naučil tri princípy, ktoré boli kľúčom k jeho úspechu: „Útočiť, útočiť, útočiť; nič nepriznať a všetko popierať; a nárokovať si víťazstvo a nikdy nepriznať porážku. Pán Trump si tieto zásady vzal k srdcu,“ je presvedčený Schwartz.

Ghostwriter si je istý: Trump má „antisociálnu poruchu osobnosti“

„Už dlho ma veľmi znepokojuje množstvo správania spojeného s psychopatiou, ktoré pán Trump prejavuje,“ napísal Schwartz. Podľa diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch existuje sedem charakteristík spojených s „antisociálnou poruchou osobnosti“: klamstvo, impulzívnosť, nedodržiavanie spoločenských noriem týkajúcich sa zákonného správania, podráždenosť a agresivita, bezohľadné ignorovanie bezpečnosti seba alebo iných, dôsledná nezodpovednosť a nedostatok výčitiek svedomia.

"V priebehu rokov s Trumpom som ich sledoval všetkých sedem a videl som, ako sa postupne zhoršujú," dodal. "Je to posledný bod - nedostatok výčitiek svedomia - ktorý mu dáva povolenie slobodne vykonávať ostatných šesť," je si istý Schwartz.

“The Apprentice”

Ťažký vzťah Trumpa s otcom vyzdvihuje aj film "The Apprentice" Trumpa hrá 42-ročný americký herec Sebastian Stan, známy okrem iného z filmov "Captain America: The First Avenger" a "Pam & Tommy“. „Film ukazuje, ako môže byť každý, kto vyrastá v Amerike, skazený spoločnosťou, ktorá odmeňuje chamtivosť, krutosť a ambície,“ povedal Stan v jednom rozhovore.

Čo znamená termín ghostwriter: Ghostwriter je autor, ktorý píše texty, články, knihy alebo iné diela v mene niekoho iného, pričom sa jeho príspevok zvyčajne nepriznáva verejne. Osoba, pre ktorú ghostwriter pracuje, je prezentovaná ako autor diela, zatiaľ čo ghostwriter zostáva v anonymite. Tento typ služby sa často využíva pri písaní autobiografií, memoárov, príhovorov alebo článkov pre významných ľudí, ktorí nemajú čas alebo potrebné zručnosti na napísanie textu sami.