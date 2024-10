Donald Trump hovorí o návšteve Pásma Gazy: Médiá však nenašli žiadne dôkazy o jeho ceste

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Viaceré americké médiá spochybnili tvrdenia republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, že niekedy navštívil palestínske Pásmo Gazy. Podľa nich o takejto návšteve neexistuje žiadny verejný záznam. Informuje denník The Times of Israel (TOI).

"Bol som tam a je to ťažké. Je to drsné miesto pred, viete, pred všetkými tými útokmi a tam a späť, čo sa stalo za posledných pár rokov," uviedol Trump v pondelkovom rozhovore s rozhlasovým moderátorom Hughom Hewittom. Témou boli vyhliadky Pásma Gazy do budúcnosti.Vyjadrenia exprezidenta USA sa následne stali predmetom preverovania zo strany amerických médií.

Neexistujú žiadne verejné dôkazy o tom, že by Trump niekedy navštívil Pásmo Gazy, ktorú od roku 2007 spravuje militantné hnutie Hamas, či už ako prezident, alebo v období ešte predtým, uviedla stanica CNN, ktorá spolu s denníkmi The New York Times a The Washington Post takýto záznam nenašla.

Portál izraelského denníka TOI predtým informoval, že predtým, než sa stal Trump prezidentom, nenavštívil ani Izrael. Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že v Pásme Gazy nebol ako prezident.Trumpov volebný tím trvá na tom, že takáto návšteva z jeho strany sa uskutočnila. "(Bývalý) prezident Trump bol v Gaze už predtým a vždy sa snažil zabezpečiť mier na Blízkom východe," uviedla pre CNN hovorkyňa tímu Karoline Leavittová, ktorá odmietla poskytnúť ďalšie podrobnosti.

Leavittová neodpovedala ani na opakovane položenú otázku týkajúcu sa základných informácií vrátane roku, kedy sa takáto Trumpova údajná návšteva Pásma Gazy uskutočnila.NYT vo svojej správe citoval nemenovaného predstaviteľa, ktorý pod podmienkou anonymity povedal, že Trump navštívil Izrael, no dodal, že "Gaza je v Izraeli". TOI objasňuje, že Izrael nikdy Pásmo Gazy neanektoval, ani dokonca v čase, keď ho kontrolovala izraelská armáda.