Špičkový diplomat prehovoril: Takáto je pravda! Pre Putina je Trump veľmi ľahkým cieľom

John Bolton je republikánska ťažká váha pre medzinárodné vzťahy s USA . V rokoch 2018 a 2019 pracoval ako poradca pre národnú bezpečnosť pre Trumpovu administratívu, až kým neodstúpil, pretože nebol spokojný s tým, ako sa jeho šéfovi darí na medzinárodnej úrovni.

archívne video

V tohtoročných voľbách nebude voliť Trumpa, ale ako konzervatívec nebude voliť ani Harrisovú. Preto zrejme na protest odovzdá svoj hlas Ronaldovi Reaganovi, ako hovorí v rozhovore pre CH Media. Komentuje aj svojho bývalého šéfa a priebeh volieb, ako aj to, ako by mohli ovplyvniť prebiehajúce konflikty.

Trump a „silní muži“

"Trump očividne obdivuje autoritárskych vodcov ako sú Si Ťin-pching a Vladimir Putin," uviedol Bolton pre CH Media. "Myslí si, že sú to 'tvrďáci' a že s nimi dobre vychádza."

Podľa Boltonových vyjadrení bývalý prezident veril, že dobrý vzťah medzi ním a Putinom bude stačiť na to, aby to medzi krajinami, ktoré zastupujú, dobre fungovalo. Trump si kladie len jedinú otázku: Prospieva mu to? „Nepremýšľal v politických pojmoch. Preto som vtedy podal rezignáciu,“ pokračuje Bolton. Podľa neho títo „silní“ muži, ktorých Trump obdivuje, považujú Trumpa za „veľmi ľahký cieľ“.

Ak by Trump vyhral voľby, bola by to „veľmi zlá správa pre Ukrajinu,“ povedal Bolton. Podľa Vancea, Trumpovho kandidáta na viceprezidenta, je cieľom ukončiť ukrajinskú vojnu s tým, že si Rusi ponechajú všetky anektované územia. Vznikla by demilitarizovaná zóna a Ukrajina by sa držala ďalej od NATO. "To je v podstate aj Putinov postoj," hodnotí Bolton. „Myslím si, že Putin len hrá o čas. Čaká, ako dopadnú voľby v USA, a ak sa Trump stane prezidentom, bude mať veľmi dobrú pozíciu.“

"Harrisová nevyvoláva rovnakú antipatiu ako Clintonová"

Na otázku, či sú USA pripravené na prezidentku, Bolton v rozhovore pre CH Media odpovedal: „Ľudia boli pripravení na ženu už v roku 2016. Ale neboli pripravení na Hillary Clintonovú, pretože ju nemali radi.“ Posúdenie šancí Kamaly Harrisovej na úspech je ťažké, pretože svojho predchodcu Bidena nahradila neskoro, no Boltonovi je jasné, že „nevyvoláva rovnaké nepriateľstvo a antipatie ako Hillary“.

Harrisová je však pre USA príliš ľavicová. „Za normálnych okolností by každý iný republikán pravdepodobne vyhral proti Harrisovej s veľkým náskokom. Ale Trump je Trump. Preto sú voľby tesné ako takmer nikdy pred tým."

V prípade volebného víťazstva Harrisovej vidí Bolton zlé správy pre Izrael. Skutočnosť, že si ako svojho viceprezidenta nevybrala Josha Shapira, židovského guvernéra z Pennsylvánie, hovorí podľa Boltona za všetko. „Pravdepodobne sa obávala, že by stratila voličov, keby na kandidátku dosadila Žida. To je dosť deprimujúca myšlienka.“ Netreba však zabúdať, že manžel Harrisovej, Doug Emhoff, je žid.