Matka sa nechala dcérou (†15) uprosiť ísť von, našli ju dobodanú: Ihneď vedela, KTO to spravil! Zábery pred VRAŽDOU

Matka Holly, Micala Trussler, uviedla, že okamžite vedela, kto je útočníkom, keď dostala správu o pobodaní svojej dcéry, informuje BBC. Podľa nej bol 17-ročný MacPhail posadnutý Holly počas ich 18-mesačného vzťahu, počas ktorého sa opakovane dávali dokopy a rozchádzali. Po rozchode sa on vždy vyhrážal samovraždou, až sa Holly napokon zľutovala. Podľa matky bol odhodlaný ju ovládať. "Nepáčilo sa mu, keď mala iných priateľov, keď chodila von bez neho, potreboval vedieť, kde je v každom okamihu," povedala Micala.

Deň pred vraždou MacPhail čakal hodiny pred domom Hollyinej rodiny v Haltwhistle, údajne len aby si vzal späť svoju hernú konzolu. Dokonca sa pokúsil "vkradnúť dnu" s pomocou Hollyinho súrodenca, ktorý to alke odmietol. Nakoniec ho odviedla polícia po tom, čo ich na to upozornila jeho matkou. „Ak by sa vtedy dostal do domu, mohlo byť mŕtvych viac,“ myslí si matka.

Osudný deň

Matku vystrašilo, že sa Logan chcel dostať do domu jej rodiny. Micala preto dohodla stretnutie s políciou v Northumbrii, aby prediskutovala svoje obavy. Bolo to naplánované na 27. januára, na deň, keď bola Holly zabitá. Pôvodne mali za policajtmi zájsť o štvrtej popoludní. Holly však namietala, po škole chcela ísť von s kamarátkami. Mamu prosila a nariekala, že jej Logan všetko kazí.

"Najväčšia chyba v mojom živote, súhlasil som," uviedla matka s tým, že stretnutie na polícii presunula na večer. Holly však bola dobodaná na smrť niekoľko hodín predtým, ako sa malo konať. V osudný deň totiž MacPhail tajne sledoval Holly po škole, pričom klamal o tom, že je v Newcastli, aby ju upokojil. Následne ju viackrát bodol v uličke nožom, ktorý sa pri útoku dokonca zlomil.

Prípad sa dostal na súd až po roku a pol

Prípad sa dostal na súd až po 18 mesiacoch. MacPhailov právny tím tvrdil, že jeho poruchy učenia a diagnóza autizmu spôsobili, že si v čase spáchania skutku neuvedomoval, čo robí. Súd ale rozhodol, že je schopný zúčastňovať sa procesu. Porota nakoniec neuverila jeho verzii udalostí a uznala ho vinným.

Pre Micalu prípad Holly vznáša dôležité otázky o klasifikácii takýchto zločinov. Keďže jej dcéra bola príliš mladá na to, aby bola klasifikovaná ako obeť domáceho násilia, jej smrť bude štatisticky vedená ako zločin útoku s nožom. To môže viesť k zavádzajúcemu dojmu o okolnostiach prípadu a zamerať pozornosť skôr na použitú zbraň než na varovné signály domáceho zneužívania, ktoré mu predchádzali.

Micala sa obáva prehliadnutia cenného ponaučenia, ktoré by mohlo v budúcnosti zachrániť životy mladých ľudí v násilných vzťahoch. "Musíme si uvedomiť, že mladí ľudia majú vzťahy v oveľa nižšom veku," hovorí. "V školách sa veľa hovorí o zneužívaní doma, zo strany rodičov alebo iných rodinných príslušníkov, ale nie je tu skutočná diskusia o zneužívaní partnerom, o zneužívaní vo vlastnom vzťahu," dodáva.

Prípad Holly Newton zdôrazňuje potrebu lepšieho vzdelávania mladých ľudí o zdravých vzťahoch a rozpoznávaní varovných signálov zneužívania. Zároveň poukazuje na potrebu prehodnotiť, ako spoločnosť a zákon pristupujú k prípadom násilia medzi mladistvými.