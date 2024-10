Turecko očakáva pozitívne signály z Berlína v súvislosti s nákupom Eurofighterov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Ankara očakáva v tejto veci "pozitívne signály z Nemecka", uviedli zdroje a dodali, že "technické rozhovory" stále prebiehajú. Nemecké ministerstvo hospodárstva sa k tomu odmietlo vyjadriť. Turecko dúfa, že posilní svoje obranné kapacity o 40 kusov týchto strojov. Na ich výrobe sa podieľa i Nemecko a na uzavretie dohody o vývoze je preto potrebný súhlas Berlína. Turecko sa od minulého roka usiluje o nemecký súhlas s nákupom. Turecký minister obrany Yasar Güler vtedy uviedol, že Ankara už má súhlas zvyšných dodávateľov - Británie a Španielska. Nemecký spravodajský týždenník Der Spiegel počas uplynulého víkendu informoval, že nemecká vláda sa možno pripravuje na zmenu kurzu vo vývoze zbraní do Turecka.

Podľa tohto časopisu Berlín schválil vývoz zbraní v hodnote niekoľkých stoviek miliónov eur do Turecka - partnerského štátu v rámci NATO - vrátane 100 protilietadlových rakiet a torpéd pre turecké námorníctvo, ako aj balíkov materiálu na modernizáciu tureckých ponoriek a fregát. Nemecké ministerstvo hospodárstva túto správu na požiadanie nechcelo potvrdiť. Až do neúspešného vojenského prevratu v Turecku v roku 2016 Nemecko vo veľkom schvaľovalo vývoz zbraní do tejto krajiny. Nemecký vývoz zbraní do Turecka sa však po pokuse o prevrat a po tureckej invázii do severnej časti Sýrie výrazne znížil. Podľa nemeckej vlády bolo za celý rok 2023 podaných zo strany Turecka približne 17 žiadostí o dovoz zbraní v celkovej hodnote 1,2 milióna eur.