Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Anton Vaganov/Pool Photo via AP)

MOSKVA - Ruská ekonomika sa orientovala na vojnu proti Ukrajine. No Kremľu by sa čoskoro mohli minúť rezervy na financovanie svojich dôležitých spoločností. Odborníci predpovedajú kolaps už na budúci rok.

Vojna proti Ukrajine stojí Vladimira Putina veľa peňazí. Pre boj na fronte sa musí naďalej vyrábať nový tovar. Zároveň sa zdá, že rezervy Fondu národnej prosperity, ktorý má podporovať ruskú ekonomiku v ťažkých časoch, sa pomaly vyčerpávajú. Odborníci teraz dokonca varujú pred „ekonomickým kolapsom“.

Ukrajina oslavovala Deň obrancov a ochrancov Ukrajiny. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ako uvádza Daily Express, Kremeľ údajne vynaložil na ukrajinskú vojnu od invázie vo februári 2022 140 až 168 miliárd libier (približne 177 miliárd až 200 miliárd eur). Podľa ekonómov Fink Money by sa fond národnej prosperity mohol vyčerpať už na budúci rok, čo by Rusko uvrhlo do hlbokej recesie. Zakladateľ spoločnosti Fink Money David Belle povedal: "Očakáva sa, že fond národnej prosperity vyčerpá prostriedky do konca budúceho roka, čo by mohlo uvrhnúť ekonomiku do čiernej diery." O rezervách vo fonde aktív, ktoré sa už zmenšili približne o polovicu, informoval začiatkom roka aj Business Insider.

Problémy pre ekonomiku v Rusku v dôsledku vojny na Ukrajine

Očakáva sa tiež, že ruská vláda vynaloží ročne približne 35 miliárd eur na pokrytie svojho súčasného deficitu. Ekonómovia sa domnievajú, že to už nie je udržateľné. Problémy spôsobujú aj západné sankcie a klesajúca cena ropy. Chýbajú dôležité príjmy pre Rusko. Akciový analytik James Fox predpovedá podľa Daily Express spomalenie rastu HDP, rast miezd a zmenšovanie rezerv. Pre ekonomiku orientovanú na vojnu, ako je ruská, je to „znepokojujúce“.

Putin vybudoval nebezpečnú vojnovú ekonomiku

Aj Gabriel McKeown, vedúci oddelenia makroekonómie v Sad Rabbit Investments, poukazuje na ohrozenú hospodársku stabilitu v Rusku: „Základný rast je do značnej miery umelý, poháňaný masívnymi štátnymi výdavkami na vojensko-priemyselný komplex, pričom vojna sa stala hlavným motorom ruskej ekonomiky.“ David Belle z Fink Money to vidí podobne: „Vojna pôsobí ako podporný životný systém a zároveň ako smrteľná choroba pre ruskú ekonomiku.“ Bez pokračujúceho konfliktu by hospodársky kolaps Ruska mohol prísť pravdepodobne ešte rýchlejšie.